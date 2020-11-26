جمهوری آذربایجان سفیر فرانسه را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترند، جمهوری آذربایجان امروز پنجشنبه، «زاکاری گروس» سفیر فرانسه در باکو را احضار کرد تا یادداشت اعتراضی خطاب به دولت پاریس را به وی تحویل دهد.
این اقدام واکنشی است به قطعنامه دیروز سنای فرانسه که مدعی شده بود پاریس باید استقلال منطقه قرهباغ کوهستانی را به رسمیت بشناسد.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در یادداشت خود خطاب به پاریس، یادآوری کرد که طبق قطعنامه ۱۹۹۳ شورای امنیت، قرهباغ بخشی از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان است و ادعای سنای فرانسه ناقض قوانین بینالملل تلقی میشود.
اقدام سنای فرانسه در حالی است که روسیه به دفعات از تلاش برخی کشورها (فرانسه و آمریکا) برای تغییر در مفاد توافق آتشبسی که دو هفته پیش میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان حاصل شد؛ به شدت انتقاد کرده است.
نظر شما