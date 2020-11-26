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۶ آذر ۱۳۹۹، ۲۰:۴۷

در ادامه مناقشه قره‌باغ؛

جمهوری آذربایجان سفیر فرانسه را احضار کرد

جمهوری آذربایجان سفیر فرانسه را احضار کرد

مجلس سنای فرانسه از دولت پاریس خواست استقلال قره‌باغ را به رسمیت بشناسد؛ اقدامی که واکنش تند باکو را در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترند، جمهوری آذربایجان امروز پنجشنبه، «زاکاری گروس» سفیر فرانسه در باکو را احضار کرد تا یادداشت اعتراضی خطاب به دولت پاریس را به وی تحویل دهد.

این اقدام واکنشی است به قطع‌نامه دیروز سنای فرانسه که مدعی شده بود پاریس باید استقلال منطقه قره‌باغ کوهستانی را به رسمیت بشناسد.

وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در یادداشت خود خطاب به پاریس، یادآوری کرد که طبق قطع‌نامه ۱۹۹۳ شورای امنیت، قره‌باغ بخشی از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان است و ادعای سنای فرانسه ناقض قوانین بین‌الملل تلقی می‌شود.

اقدام سنای فرانسه در حالی است که روسیه به دفعات از تلاش برخی کشورها (فرانسه و آمریکا) برای تغییر در مفاد توافق آتش‌بسی که دو هفته پیش میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان حاصل شد؛ به شدت انتقاد کرده است.

کد مطلب 5081454
مریم خرمایی

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
      1 0
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      یعنی قطعنامه سازمان ملل هم کشک....
    • ناشناس FR ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
      1 0
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      اقداماتي فرانس فاقد اقدامات قانوني بين المللي است.از نظر تاريخي و بين الملل قره باغ مطلق به آذربایجان است.طبق ۴ قطعنامه شورای امنیت جز آذربایجان می باشد.
    • علی IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
      1 0
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      ملت اذربایجان هم از مسولان خود پشتبانی کرده و اقدام سنای فرانسه را با لحن شدید محکوم می کنند و میگویند حتی یک وجب از خاک اذربایجان تحت هر عنوان به هیچ کس قابل واگذاری نیست ساکنان ان منطقه چه ترک باشند یا ارمنی هیچ تاثیری بر تمامیت ارضی اذربایجان وسرزمین سرتا پای طلایی اذربایجان ندارد الله اکبر الله

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