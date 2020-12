داوران هشتمین جشنواره عکس «خیام» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیاپ در ایران، هشتمین دوره جشنواره بین المللی عکس «خیام ۲۰۲۰» در ۶ بخش با موضوع آزاد تک رنگ، آزاد رنگی، شهر، عکاسی مفهومی (کانسپچوال)، گردشگری و عکاسی مینیمالیستی برگزار می‌شود که بر این اساس هیأت داورانی از ۶ قاره در این دوره حضور دارند.

داوران خارجی:

ویکی موریتز از استرالیا: عکاس حرفه‌ای فعال در ژانرهای چشم اندازهای فاین آرت، گردشگری و خیابانی و عضو انجمن داوران عکاسی استرالیا

لوئیز فرانکه از آرژانتین: برنده بیش از ۲۵۰۰ جایزه عکاسی در ۶۰ کشور، برنده جایزه بهترین بهترینها (Best of the Best) فیاپ در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بابت دریافت بیشترین جایزه بهترین شرکت کننده در جشنواره‌های مختلف دنیا. برنده اول PSA who’s Who in photography (موفق ترین شرکت کننده در دنیا) در بخش عکس گردشگری در سالهای ۲۰۰۷, ۲۰۰۹, ۲۰۱۰, ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و در بخش طبیعت در ۲۰۰۹

سوبراتا بی ساک از هند: موفق ترین عکاس هندی در جشنواره‌های بین المللی با بیش از ۱۵ هزار پذیرش در جشنواره‌های بین المللی و داور بیش از ۲۰۰ جشنواره بین المللی در کشورهای مختلف

سیمونه بوددی از ایتالیا: برنده جوایز متعدد عکاسی، دبیر و داور چندین جشنواره عکس بین المللی

فیلیپ کوآن از کانادا: عکاس طبیعت و گردشگری، برنده جوایز متعدد عکاسی، مشاور انجمن عکاسان چینی ساکن تورنتو، یکی از مدیران PSA

ایمن جمال از مصر: عکاس گردشگری و خیابانی، برنده جوایز مختلف عکاسی

جف دای از چین: متخصص عکاسی نجوم

داوران ایرانی:

بهرام عظیمی: کاریکاتوریست، کارگردان و انیماتور

کوروش ادیم: عکاس ژانر عکاسی مفهومی و مؤلف چندین عنوان کتاب در زمینه عکاسی مفهومی

ابراهیم بهرامی: عکاس و مدرس عکاسی

محسن ولیحی: گرافیست، آثار وی در زمینه طراحی مینیمال از هنرمندان شناخته شده است.

محمدرضا چایفروش: عکاس و مدرس دانشگاه هنر نیشابور

محمدرضا مؤمنی: عکاس و مدرس عکاسی

سعید محمودی ازناوه: عکاس میراث فرهنگی و طبیعت

اصغر صامتی: عکاس و مدرس عکاسی

محمدرضا معصومی: عکاس و برنده جایزه بهترین شرکت کننده خاورمیانه دوره پیشین جشنواره خیام

امین دهقان: عکاس و برنده جایزه عکاس سال فوکوس در سال ۲۰۱۹ (عکاس ایرانی که بیشترین پذیرش و جوایز را در جشنواره‌های بین المللی در سال ۲۰۱۹ کسب کرده است.)

مجید قهرودی: عکاس نجوم و از برندگان دوره‌های گذشته جشنواره خیام

محمدطاها قوچکانلو: عکاس نجوم و از برندگان دوره‌های گذشته جشنواره خیام

آخرین مهلت ثبت نام و دریافت آثار ۱۸ آذر ۱۳۹۹ تعیین شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه متن کامل فراخوان می‌توان به آدرس پایگاه اینترنتی جشنواره مراجعه کرد.

جشنواره بین المللی عکس خیام تنها جشنواره داخلی زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) و انجمن عکاسی آمریکا (PSA) است و عکس‌های راه یافته به آن ضمن ثبت در آرشیو FIAP و PSA بنام عکاس، برای دریافت القاب FIAP و PSA نیز محاسبه خواهد شد. دوره‌های پیشین این رویداد عنوان پر شرکت کننده ترین جشنواره ایرانی را به دست آورد.

در مجموع ۷ دوره جشنواره بین‌المللی عکس خیام بیش از ۱۳۴ هزار قطعه عکس از هنرمندان ۷۸ کشور به دبیرخانه این جشنواره رسیده است که در نوع خود رکوردی بی نظیر در بین جشنواره‌های هنری ایران محسوب می‌شود. آثار برتر دوره‌های گذشته در ۳۲ شهر و ۵ قاره از جمله در چین، پرپنیان فرانسه، لوگزامبورگ، یونان، ایتالیا، اسپانیا، آرژانتین، آفریقای جنوبی، ترکیه، عمان و چندین کشور دیگر به نمایش گذاشته شد.

هشتمین جشنواره بین‌المللی عکس «خیام» به دبیری علی سامعی (نماینده فیاپ در ایران) و با هدف ارتقای سطح عکاسی و گفت‌وگوی بصری میان عکاسان ایران و جهان و به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام، توسط نمایندگی فیاپ در ایران یعنی کلوپ عکس فوکوس - وابسته به مؤسسه فرهنگی هنری «خانه هنر خیام» برگزار می‌شود.