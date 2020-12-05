  1. استانها
  2. قزوین
۱۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۸

جشنواره ابوذر در استان قزوین تمدید شد

جشنواره ابوذر در استان قزوین تمدید شد

قزوین – رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین از تمدید جشنواره ابوذر در این استان خبر داد.

محمد کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره ابوذر در استان قزوین اظهار کرد: با توجه به استقبال و درخواست اصحاب رسانه این جشنواره تا ۲۰ آذرماه تمدید شد.

وی افزود: جشنواره ابوذر بهترین بستر برای نمایش ظرفیت‌های رسانه‌ای بسیار بالا و کم‌نظیر نیروهای انقلابی در استان قزوین و همچنین کشور است و امیدواریم با استقبال خوبی که سال به سال نیز رو به افزایش است این ظرفیت‌ها بیشتر خود را نشان دهد.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین اضافه کرد: تمام تلاش جشنواره رسانه‌ای ابوذر هم‌افزاشدن این ظرفیت‌ها و جهت‌دهی آنها به سوی موضوعات اصلی و مورد نیاز انقلاب است و اگر این هدف محقق شود به طور قطع حرکت انقلاب اسلامی در راستای تحقق اهداف شتاب خواهد گرفت.

وی بیان کرد: رسانه‌های انقلابی و با دغدغه چشمان بیدار جامعه هستند و در شرایط حساس امروز قلم آنها می‌تواند نقش مؤثری در باز کردن گره مشکلات مردم و کشور داشته باشد.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین تصریح کرد: اصحاب رسانه استان قزوین در یک سال اخیر گام‌های ارزشمندی در حوزه تولید محتوا و انتشار آن برداشته‌اند و این جشنواره نیز به دنبال انسجام همین امر است.

وی تأکید کرد: تا به این لحظه آثار قابل قبولی نیز به دبیرخانه جشنواره ارسال شده اما بنا به درخواست اصحاب رسانه، ارسال آثار جشنواره تا ۲۰ آذر تمدید شد.

کشاورز عنوان کرد: انتظار داریم اصحاب رسانه ارسال آثار را به روزها و دقایق پایانی موکول نکنند تا مشکلی نیز در ارسال نداشته باشند.

وی در پایان یادآور شد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را که در بازه زمانی آذر ۹۸ تا ۱۵ آذر ۹۹ در یکی از رسانه‌های کشوری و استانی منتشر کرده‌اند تا تاریخ ۱۵ آذر ۹۹ از طریق پیام رسان واتساپ به شماره ۰۹۱۰۰۹۱۳۹۵۰ و یا به آدرس دبیرخانه: قزوین، شهرک کوثر، خ. شهید رجبعلی (اندیشه)، نبش خ. ابوذر جنوبی، پ ۹، سازمان بسیج رسانه استان قزوین ارسال نمایند.

کد خبر 5087884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها