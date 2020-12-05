جشنواره ابوذر در استان قزوین تمدید شد

محمد کشاورز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره ابوذر در استان قزوین اظهار کرد: با توجه به استقبال و درخواست اصحاب رسانه این جشنواره تا ۲۰ آذرماه تمدید شد.
وی افزود: جشنواره ابوذر بهترین بستر برای نمایش ظرفیتهای رسانهای بسیار بالا و کمنظیر نیروهای انقلابی در استان قزوین و همچنین کشور است و امیدواریم با استقبال خوبی که سال به سال نیز رو به افزایش است این ظرفیتها بیشتر خود را نشان دهد.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین اضافه کرد: تمام تلاش جشنواره رسانهای ابوذر همافزاشدن این ظرفیتها و جهتدهی آنها به سوی موضوعات اصلی و مورد نیاز انقلاب است و اگر این هدف محقق شود به طور قطع حرکت انقلاب اسلامی در راستای تحقق اهداف شتاب خواهد گرفت.
وی بیان کرد: رسانههای انقلابی و با دغدغه چشمان بیدار جامعه هستند و در شرایط حساس امروز قلم آنها میتواند نقش مؤثری در باز کردن گره مشکلات مردم و کشور داشته باشد.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین تصریح کرد: اصحاب رسانه استان قزوین در یک سال اخیر گامهای ارزشمندی در حوزه تولید محتوا و انتشار آن برداشتهاند و این جشنواره نیز به دنبال انسجام همین امر است.
وی تأکید کرد: تا به این لحظه آثار قابل قبولی نیز به دبیرخانه جشنواره ارسال شده اما بنا به درخواست اصحاب رسانه، ارسال آثار جشنواره تا ۲۰ آذر تمدید شد.
کشاورز عنوان کرد: انتظار داریم اصحاب رسانه ارسال آثار را به روزها و دقایق پایانی موکول نکنند تا مشکلی نیز در ارسال نداشته باشند.
وی در پایان یادآور شد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را که در بازه زمانی آذر ۹۸ تا ۱۵ آذر ۹۹ در یکی از رسانههای کشوری و استانی منتشر کردهاند تا تاریخ ۱۵ آذر ۹۹ از طریق پیام رسان واتساپ به شماره ۰۹۱۰۰۹۱۳۹۵۰ و یا به آدرس دبیرخانه: قزوین، شهرک کوثر، خ. شهید رجبعلی (اندیشه)، نبش خ. ابوذر جنوبی، پ ۹، سازمان بسیج رسانه استان قزوین ارسال نمایند.
