عوامل نزاع و درگیری در برازجان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد آراوند گفت: به دنبال وقوع تصادف بین خودرو سواری و موتورسیکلت دوترکه در خیابان الفتح مقابل پاساژ استوار شهر برازجان طرفین تصادف با یکدیگر درگیر و با توجه به موقعیت مکانی تصادف که از نقاط شلوغ و پرتردد شهر است موجب ازدحام جمعیت و سنگینی ترافیک شد که بلافاصله عوامل انتظامی و راهنمایی و رانندگی در محل تصادف و درگیری حاضر شدند.

این مقام انتظامی بیان کرد: با حضور به موقع پلیس پنج نفر از عوامل نزاع و درگیری دستگیر و به مقر انتظامی انتقال و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی دشتستان عنوان کرد: امنیت شهروندان و حفظ نظم و آرامش در سطح حوزه استحفاظی خط قرمز پلیس بوده و با هنجار شکنان مقتدرانه برخورد خواهد شد.