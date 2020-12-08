به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آیت اللهی موسوی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به دلایل ایجاد حاشیه نشینی در کرمان، افزود: موضوع حاشینه نشینی فقط مربوط به ایران نیست از طرف دیگر برخی از دلایل حاشیه نشینی مربوط به جاذبه‌های کاذب در مناطق شهری، عدم وجود امکانات لازم برای افراد ساکن در مناطق روستایی است که می‌تواند منجر به ایجاد مشاغل کاذب و ساکن شدن افراد در حاشیه شهر شود. همچنین به واسطه ارزان بودن اراضی در حاشیه شهر و فعالیت افراد سودجود در این زمینه معضلات دیگری به وجود می‌آید.

وی با بیان این مطلب که مسئله حاشیه نشینی در نقاط مختلف شهر و استان کرمان وجود دارد، بیان داشت: از سال ۹۱ در این زمینه فعالیت‌هایی انجام شد و کارگروهی در خصوص بررسی موضوع حاشیه نشینی شکل گرفت و همچنان نیز درحال فعالیت است.

معاون عمرانی استاندار کرمان ابراز داشت: اقدامات خوبی در حاشیه‌های شهر همچون برخورد با تصرفات دولتی و برخورد با تغییر کاربری اراضی انجام شد و طرح بررسی موضوع حاشیه نشینی در اختیار فرمانداری‌ها قرار داده شده است که هر کدام از آنها نسخه خاص خود را دارند.

وی عنوان کرد: طرح کمربند سبز به عنوان محدوده محصور کننده ساخت و ساز مجاز شهر در سال ۹۰ کلید خورد و به عنوان یکی از روش‌های مقابله با توسعه حاشیه شهر شناخته شد.

وی ادامه داد: این طرح دارای سه فاز است که فاز اول آن انجام شد همچنین بخشی از فاز دو نیز اجرا شده اما به دلیل تملک زمین با رکود مواجه و متوقف شد البته استاندار جدید بر این موضوع تاکید دارد که بتوانیم محدوده ساخت و ساز شهر مشخص و اجرایی شود از طرف دیگر این طرح دارای ۱۰ کلیومتر طول و ۵۰ متر عرض است.

آیت اللهی موسوی با بیان این مطلب که با کمک شهرداری و گروه‌های جهادی به دنبال این هستیم که محدوده کمربند سبز را محدود کنیم، اظهار کرد: این طرح حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اجرایی شده است از طرف دیگر در مجموع حدود ۳۰ نقطه حاشیه نشین در کرمان وجود دارد که هر کدام دارای شرایط خاص خود هستند و براین اساس روش کار هر کدام، متفاوت است.

معاون عمرانی استاندار کرمان با بیان این مطلب که بخشی از آسیب‌های ایجاد شده در نقاط حاشیه نشین شهری متأثر از عملکرد خود افراد است، اظهار داشت: عواملی همچون مشکلات مالی و عدم آگاهی لازم موجب بروز مشکلاتی می‌شود لذا ضرورت دارد که افراد قبل از خرید اراضی از مالکیت ملک اطمینان داشته باشند و حتماً در این زمینه استعلام لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه تخریب‌هایی از اراضی دولتی تصرف شده در مناطق حاشیه نشین استان انجام شده است، اظهار داشت: کوره‌ها در شهر کرمان نیز به زودی جابه‌جا شده و مشکل آن حل خواهد شد که در این زمینه بخشی از کوره‌ها به دشت زحمتکشان منتقل می‌شود.