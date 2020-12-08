زراعت چوب در استان فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در عملیات اجرایی طرح زراعت چوب در استان فارس، گفت: منابع طبیعی، میراث گرانبها و بستر تولید و استقلال کشور است و باید برای داشته‌های ارزشمندی چون خاک بیش از پیش تلاش کنیم.

عبدالحسن صمدی‌نژاد با اشاره به کاهش سطح اراضی جنگلی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان، گفت: در حال حاضر سرانه جهانی جنگل، هشت دهم هکتار و در ایران دو دهم هکتار است و از لحاظ مساحت جنگل و درخت نیز بین ۵۶ کشور دارای جنگل، ایران در ردیف چهل و پنجم قرار دارد.

او هدف از طرح زراعت چوب را کمک به اجرای طرح تنفس جنگله‌ای شمال کشور، جلوگیری از قطع بی رویه درختان جنگلی و تأمین چوب و مواد سلولزی کارخانه‌های چوب ایران عنوان و اضافه کرد: بر اساس تفاهم نامه مبادله شده بین آبفای شیراز و منابع طبیعی فارس، در فاز نخست طرح زراعت چوب، ۱۰۰ هکتار از عرصه‌های تحت اختیار آبفا به این طرح اختصاص می‌یابد.

مدیرکل منابع طبیعی فارس گفت: امسال ۱۰۰۰ هکتار از اراضی استان با گونه‌های دارای رشد سریع و چوب‌ده، نظیر صنوبر، اکالیپتوس، گز شاهی و سالسینا، زیر پوشش طرح زراعت چوب خواهد رفت.

خشکسالی باعث کم توجهی به اهمیت خاک شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز با بیان اینکه حفاظت از منابع ژنتیکی به ویژه آب و خاک از وظایف ذاتی متولیان این بخش است، گفت: در حال حاضر ۹۸ درصد تولیدات غذایی از محصولات کشاورزی وابسته به خاک حاصل می‌شود، اما متأسفانه به دلیل شرایط خشکسالی در دهه‌های اخیر، موضوع آب بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به مسئله خاک، کمتر پرداخته شده است.

حسین پژمان مسائلی همچون بهره برداری‌های بی رویه از خاک، مصرف بیش از حد سموم و مواد شیمیایی و آتش زدن بقایای گیاهی را از چالش‌ها و تهدیدات منابع خاکی عنوان و اضافه کرد: در این راستا با هم افزایی بیشتر دستگاه‌ها می‌توان با نگهداشت خاک در جهت رفع این عنصر حیاتی و مهم تلاش کرد.