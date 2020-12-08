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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۸

اسماعیلی:

حکم اعدام روح الله زم تائید شد

حکم اعدام روح الله زم تائید شد

سخنگوی قوه قضائیه از تائید حکم روح الله زم در دیوان عالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا حکم اعدام روح الله زم تأیید شده است؟ گفت: دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.

تیرماه بود که سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم پرونده روح الله زم اظهار کرد: حکم این فرد مبنی بر محکومیت صادر شده است.

وی افزود: دادگاه سیزده مورد عناوین اتهامی را از مصادیق افساد فی‌الارض دانست، زم بابت مواردی به حبس محکوم شده که البته این رأی غیر قطعی است.

کد مطلب 5090722

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    نظرات

    • حامی سوت زن IR ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      11 14
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      اعدام نکنید
      • علی GB ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
        7 6
        چیکارش کنن پس؟ مومیاییش کنن برای آیندگان این وطن فروش رو؟
    • علی GB ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      5 6
      پاسخ
      زودی بکشیدش بالای چوبه دار این وطن فروش آشغال رو
    • محمد مهدی اسلامی IR ۲۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      4 5
      پاسخ
      چو در دام شیطان افتاد زم_برای شیاطین سرش کرد خم __ببین آخر کار خود را چه کرد؟__دل بستگان را نمود پر ز درد __کسی کو خودش را بناحق رشید __بپنداشت کارش بذلت کشید __رشادت به عقل است و تدبیر و دین __نه با جهل پر کردن دل ز کین .16

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