حکم اعدام روح الله زم تائید شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا حکم اعدام روح الله زم تأیید شده است؟ گفت: دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.

تیرماه بود که سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم پرونده روح الله زم اظهار کرد: حکم این فرد مبنی بر محکومیت صادر شده است.

وی افزود: دادگاه سیزده مورد عناوین اتهامی را از مصادیق افساد فی‌الارض دانست، زم بابت مواردی به حبس محکوم شده که البته این رأی غیر قطعی است.