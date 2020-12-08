۱۲ مستند «روایت فتح» در چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی «روایت فتح»، با مشخص شدن آثار راه‌ یافته به مرحله نهایی چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت»، ۱۲ فیلم مستند تولید شده در گروه مستند «روایت فتح» در دوره چهاردهم و در بخش‌های مختلف این جشنواره حضور دارند.

آثار پذیرفته‌شده بدین شرح است:

«آمدیم نبودید» محمدحسین خوش‌بیان، «۲۲/۲۲» فرود عوض پور، «تولد یک تراژدی» حجت‌الله عدالت‌پناه، «حسین ملات» حسین همایونفر، «کراس» احمد رحمانیان، «ناگهانگی» علی نیکبخت، «پرگل» سعید فرجی، «پروانگی» محمدجعفر باقری، «عملیات ویژه» حجت‌الله عدالت‌پناه، «قطعه ۱۹» مسعود دهنوی، «رویای آشفته» احسان نیکبخت و «هجده هزارپا» مهدی شاه‌محمدی.

سال گذشته تنها ۵ اثر از گروه مستند «روایت فتح» در سیزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشتند.