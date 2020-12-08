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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۱

در ۲۴ ساعت اخیر؛

۱۱۷۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/مرگ ۳۷ نفر

۱۱۷۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/مرگ ۳۷ نفر

اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: یک هزار و ۱۷۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شناسایی شده است.

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: در ۲۴ ساعت اخیر سه هزار و ۴۹ بیمار مشکوک به کرونا به این مراکز مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد یک هزار و ۱۷۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شناسایی شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه از تعداد بیمار جدید شناسایی شده در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ۲۴ ساعت اخیر ۱۷۰ نفر در بیمارستان بستری شده‌اند، اضافه کرد: همچنین در این بازه زمانی ۱۷۲ بیمار مبتلا به کرونا پس از بهبودی از این مراکز ترخیص شده است.

وی گفت: در حال حاضر یک هزار و ۲۵۹ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند.

نجیمی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳۹ بیمار بدحال مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نگهداری می‌شوند، اضافه کرد: در این بازه زمانی ۳۷ بیمار مشکوک به کرونا جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد تست ۲۷ نفر مثبت بوده است.

کد مطلب 5090940

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