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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۰

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان اعلام کرد

تامین ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دام و طیور

تامین ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دام و طیور

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: آمارهای واردات نهاده نشان از تامین ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دام و طیور برای وزارت جهاد کشاورزی را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، عباس تابش در جلسه ستاد تنظیم بازار، افزود: آمارهای واردات نهاده نشان از تأمین ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دام و طیور برای وزارت جهاد کشاورزی را دارد. وزارت صمت نهاده‌های دام و طیور مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را حتی بیشتر از نیاز این وزارتخانه به موقع تأمین کرده است.

وی در خصوص قیمت ماسک نیز گفت: قیمت خرده فروشی ماسک به هزار تومان و قیمت عمده فروشی آن به ۸۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از رسانه‌ها خواست تا برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان با سازمان حمایت همکاری‌های لازم را داشته باشند.

تابش همچنین تصریح کرد: قیمت مرغ و تخم مرغ از قیمت مصوب اعلامی در استان‌های کشور نباید بیشتر شود و سازمان صمت، بازرسان تعزیرات و دستگاه‌های ذیربط در این حوزه باید اقدامات لازم را انجام دهند.

تابش تاکید کرد: برای مثال کسانی که پرونده ۸۵۰ میلیون تومانی در دست بررسی دارند و نهاده گرفته اند، اما هیچ گوشتی تحویل نداده اند در حال ایجاد هجمه خبری به مسئولان هستند.

کد مطلب 5090954

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