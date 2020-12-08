به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، عباس تابش در جلسه ستاد تنظیم بازار، افزود: آمارهای واردات نهاده نشان از تأمین ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دام و طیور برای وزارت جهاد کشاورزی را دارد. وزارت صمت نهاده‌های دام و طیور مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را حتی بیشتر از نیاز این وزارتخانه به موقع تأمین کرده است.

وی در خصوص قیمت ماسک نیز گفت: قیمت خرده فروشی ماسک به هزار تومان و قیمت عمده فروشی آن به ۸۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از رسانه‌ها خواست تا برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان با سازمان حمایت همکاری‌های لازم را داشته باشند.

تابش همچنین تصریح کرد: قیمت مرغ و تخم مرغ از قیمت مصوب اعلامی در استان‌های کشور نباید بیشتر شود و سازمان صمت، بازرسان تعزیرات و دستگاه‌های ذیربط در این حوزه باید اقدامات لازم را انجام دهند.

تابش تاکید کرد: برای مثال کسانی که پرونده ۸۵۰ میلیون تومانی در دست بررسی دارند و نهاده گرفته اند، اما هیچ گوشتی تحویل نداده اند در حال ایجاد هجمه خبری به مسئولان هستند.