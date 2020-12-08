مکتب شهید سلیمانی جای خود را در جهان اسلام و دنیا پیدا کرده است

به گزارش مهر، غلامرضا کریمی در نشست ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در استان با موضوع هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت اولین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی با ۴۰ سال ایثار و از خودگذشتگی مکتب عاشورا را در دنیای امروز احیا کرد و امروز همه ما وظیفه داریم علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطر ایشان مکتب ایشان را در جامعه ترویج دهیم. مکتب شهید سلیمانی امروز مختص ایران اسلامی و منطقه نیست بلکه امروز این مکتب جای خود را در جهان اسلام و دنیا پیدا کرده و مصداق کوچک آن را به وضوح در ایام شهادت ایشان با خروش آزادی خواهان در سراسر دنیا دیدیم.

وی افزود: یکی از وظایف مهم ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در آستانه اولین سالگرد شهید سلیمانی ترویج و تقویت مکتب و سیره این شهید بزرگ است که باید در ابعاد مختلف انجام شود و در این راستا گفتمان سازی و جریان سازی باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی ادامه داد: در ایام شهادت ایشان شاهد یک بسیج عمومی توسط مردم در ایران و سایر کشورها بودیم و این به دلیل ارادت و محبت خود مردم به این شهید بزرگوار و راه ایشان بود و امروز برای گرامیداشت اولین سالگرد ایشان نیازمند یک بسیج مردمی هستیم.

کریمی بیان کرد: برای گرامیداشت برنامه‌های اولین سالگرد شهید سلیمانی دو بعد برنامه‌های حضوری و غیر حضوری مد نظر است که برگزاری آنها به شرایط کرونایی و ستاد مقابله با کرونا برمی‌گردد. با توجه به گستردگی شخصیت و مکتب ایشان باید از نظر محتوایی خودمان را تجهیز کنیم و در این راستا باید تمامی ظرفیت‌های موجود را به کار بگیریم. شرایط امسال با توجه به شیوع بیماری کرونا بسیار متفاوت است و این شرایط برگزاری برنامه‌ها را با محدودیت مواجه کرده اما اگر خلاقیت‌ها و ابتکارات به درستی به کار گیری شوند قطعاً می‌توان به نتایج مؤثری رسید.

وی تاکید کرد: برای گرامیداشت اولین سالگرد شهید سلیمانی با شرایط کرونایی نیازمند شنیدن نقطه نظرات نخبگان و کارشناسان در عرصه‌های مختلف همچون فرهنگی، رسانه، فضای مجازی، کارشناسان فضای شهری و مؤسسه‌های مردم نهاد و گروه‌های مردمی هستیم و از آنها استقبال می‌کنیم.

در همین راستا ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در استان مرکزی در طی یک فراخوان عمومی از همه علاقمندان به شهید سلیمانی و آحاد مردم به ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه، فعالین اجتماعی و گروه‌های مردمی اعلام می‌کند در راستای هرچه باشکوه‌تر برگزار کردن سالگرد شهید سلیمانی نظرات، طرح‌ها و برنامه‌های خود را می‌توانند به دبیرخانه این ستاد اعلام و ارسال کنند.

بیش از یک هزار برنامه در راستای گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در استان مرکزی در نظر گرفته شده بود که با توجه به استقبال مردمی از برنامه‌ها تعداد بسیار فراتر رفت و خوشبختانه تاکنون در راستای اهداف گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کرده‌ایم.