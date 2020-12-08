به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین میر جعفریان ظهر امروز در نشست خبری قبل از افتتاح راه آهن خواف - هرات که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد با اشاره به نقش خراسان رضوی در شکوفایی اقتصاد کشور، گفت: وقتی زیرساخت‌هایی مثل راه آهن خواف - هرات به نتیجه برسد، مراودات ترانزیتی، خروجی خوبی در سطح کشور و بین الملل خواهد داشت.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی در زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای جایگاه ویژه ای در سطح کشور دارد گفت: پروژه راه آهن خواف - هرات در تکمیل کلان پروژه بافق مشهد تربت حیدریه، هرات است و یک کریدور بین المللی در منطقه ایجاد خواهد کرد که ان شاء الله ادامه این مسیر به سایر کشورها مثل هند و چین متصل می‌شود.

همچنین عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها نیز در این نشست خبری گفت: در وزارت راه و شهرسازی در خصوص توسعه شبکه ریلی سیاست گذاری خوبی انجام شده و در برنامه پنجم و ششم، نقش شبکه ریلی و ترانزیت یکی از موارد مهم توسعه کشور است.

وی با بیان اینکه رویکرد اول، اتصال مراکز استان‌ها به شبکه ریلی است که در دو سال گذشته ۵ مرکز استان به این شبکه متصل شدند و چند طرح دیگر ریلی در همین راستا تا سال آتی به نتایج خوبی خواهند رسید، افزود: رویکرد دوم تکمیل کریدورهای ترانزیتی در داخل کشور و رویکرد سوم، اتصال شبکه ریلی به کشورهای همسایه است که پروژه راه آهن خواف - هرات در این دسته قرار دارد.

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌ها بیان کرد: اگر مسئولان افغانستانی پروژه خواف - هرات را به مزارشریف متصل کنند، بعد از آن یک کریدور ریلی به ازبکستان تشکیل خواهد شد.

وی افزود: این پروژه در قالب کمک‌های ایران به افغانستان در بازسازی آن کشور قرار دارد که طول کل پروژه، ۲۲۵ کیلومتر در قالب چهار قطعه است که سه قطعه شامل ۱۴۰ کیلومتر که آماده بهره برداری است، در تعهد و با مسئولیت ایران است.

خطیبی با بیان اینکه هدف این پروژه، ارتباط هرات با کل منطقه است، اظهار کرد: در نگاه کلان یا توجه به محصور بودن افغانستان در خشکی، این راه آهن، فضا را برای اتصال افغانستان به دریا آماده کرده و در بلندمدت، افغانستان را به بندرعباس، چابهار، اینچه برون، بصره، عراق و سوریه متصل می‌کند.

وی با بیان اینکه جمعیت زیادی بین ایران و افغانستان جابجا می‌شود و این پروژه به حمل و نقل مسافر هم کمک زیادی خواهد کرد، افزود: ۴۰ درصد واردات افغانستان از طریق ایران است و اگر این بار از جاده به ریل منتقل شود، تجارت بین دو کشور با سوخت کمتر، هزینه کمتر و ایمنی بیشتر انجام خواهد شد.

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌ها در پاسخ به این سوال که چه اندازه امیدواری به ساخت راه آهن در افغانستان توسط این کشور وجود دارد، گفت: افغانستان تا الان راه آهن با این کیفیت و استاندارد نداشته اما در مجاورت با ازبکستان قبلاً تجربه ساخت راه آهن داشته است.

وی ادامه داد: آنها به دنبال ساخت قطعه چهارم راه آهن خواف - هرات که نسبت به آن تعهد دارند، هستند که خود آن هم، دو قطعه است. کار ساخت قطعه چهار الف، همزمان با افتتاح قطعات دیگر راه آهن خواف - هرات شروع خواهد شد که تأمین مالی آن توسط ایتالیا انجام شده، مناقصه آن هم برگزار و قزاقستان برنده شده است.

خطیبی بیان کرد: طراحی قطعه چهار ب رو به اتمام است و به زودی مناقصه آن انجام خواهد شد که امیدواریم از ظرفیت‌های بخش خصوصی ایران هم در این قطعه استفاده شود.

وی درباره تفاهم نامه برای اتصال راه آهن به اروپا هم گفت: تفاهم نامه چند جانبه هست و مختص به دو کشور نیست و هم اکنون نیز بین ایران افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان تفاهم نامه جدید برای توسعه خطوط ریلی امضا شده است.

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌ها درباره وضعیت زیرساخت‌های این طرح و شائبه رساندن آن به ماه‌های پایانی عمر دولت گفت: در ایستگاه روزنک افغانستان، ساختمان‌های مجهز تجهیزات و مسافری داریم و در کمتر از هشت ماه یک ایستگاه دوطبقه مسافری در روزنک ساخته شده است.

وی ادامه داد: عملاً سرویس دهی بار هم اکنون وجود دارد و در مرز شم‌تیغ ساختمان بزرگی وجود دارد که همه ارکان گمرک و امنیتی می‌توانند در آن مستقر شوند پس زیرساخت‌ها کامل است و ربطی به پایان کار دولت ندارد.

خطیبی با بیان اینکه از طرف افغانستان وعده داده شده تا قطعه چهار الف یک ساله ساخته شود، درباره تأمین امنیت مسیر خواف - هرات هم گفت: سه سال پیش ما تاکید کردیم که امنیت لازمه پروژه است بعد از آن مسئولین راه آهن افغانستان تأمین امنیت را ایجاد کردند، به خصوص در یک سال اخیر در مسیر ساخت به خوبی این اتفاق افتاد و در زمان بهره برداری هم باید این امنیت وجود داشته باشد. والی هرات دستور داد پاسگاه‌هایی در مسیر بسازند که برخی از آنها ساخته شده و قطعاً در زمان بهره برداری هم این امنیت وجود خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر این خط مخصوص انتقال بار خواهد بود ولی در صورت انجام هماهنگی‌ها برای جابجایی مسافر مثل فروش بلیط، صدور روادید و… در آینده نزدیک جابجایی مسافر هم اتفاق خواهد افتاد.

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌ها با بیان اینکه این خط تا ۶ میلیون تن ظرفیت جابجایی دارد، درباره پروژه راه آهن مشهد - گرگان هم گفت: متأسفانه در این راه با تحریم‌ها مواجه شدیم و فاینانسی که قرار بود اختصاص پیدا کند، معلق شد در حال حاضر دنبال روش‌های جایگزین تأمین منابع مالی هستیم تا کار از سر گرفته شود.