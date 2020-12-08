برگزاری چهارمین جشنواره سراسری داستان کوتاه زاینده رود در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود در چهار محور در اصفهان برگزار می‌شود.

دبیر این جشنواره در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این جشنواره در چهار بخش «ویژه» با موضوع زاینده رود، «داستان کوتاه کوتاه»، «آزاد» و بخش «دانشجویان خارج از کشور» برگزار می‌شود.

سیاوش گلشیری تاکید کرد: تعداد کلمات در بخش آزاد و ویژه زاینده رود حداکثر ۶ هزار کلمه و در بخش داستان کوتاه حداکثر ۱۰۰ کلمه است.

وی با بیان اینکه داستان‌های ارسالی نباید در هیچ جشنواره‌ای شرکت کرده باشد، گفت: تکمیل و ارسال فرم شرکت در جشنواره به همراه تصویر کارت دانشجویی الزامی است.

دبیر چهارمین جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه در ارتباط با جوایز جشنواره نیز گفت: در بخش آزاد به نفر اول ۵۰ میلیون ریال، نفر دوم ۴۰ میلیون ریال و نفر سوم ۳۰ میلیون ریال به همراه تندیس و لوح یادبود تعلق می‌گیرد و به نفرات چهارم تا دهم نیز جوایزی اهدا خواهد شد.

وی گفت: در بخش ویژه به نفر اول ۴۰ میلیون ریال، در بخش داستان کوتاه کوتاه ۱۰ میلیون ریال و در بخش دانشجویان ایرانی خارج از کشور نیز برای نفراول ۱۰ میلیون ریال جایزه اختصاص داده است.