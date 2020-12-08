به گزارش خبرگزاری مهر، «میشل بارنیه» مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت در پیامی توئیتری اعلام کرد که این اتحادیه آینده خود را قربانی معامله پسابرگزیت با انگلیس نخواهد کرد.

مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت امروز سه شنبه و در حضور کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انگلیس درباره توافق پسابرگزیت اعلام کرد: ما آینده خود را فدای این معامله نخواهیم کرد. دسترسی به بازار ما با شرط و شروطی همراه است.

وی در ادامه این توئیت نوشت که در حال رایزنی برای ایجاد آمادگی‌های لازم در خصوص نشست آتی میان «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس و «اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا است.

گفتنی است، انگلیس به طور رسمی در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ از اتحادیه اروپا خارج شد و اکنون در تلاش است تا با اروپا به توافقی دست یابد. اگر هیچ توافق تجاری میان لندن و بروکسل به انجام نرسد، روابط اقتصادی دو طرف تحت مقررات سازمان تجارت جهانی از سال ۲۰۲۱ قرار می‌گیرد.