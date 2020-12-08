۱۳۱ واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری پلمب شد

مجید زمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۳۱ واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری به علت بی توجهی به پروتکل‌های بهداشتی پلمب شدند، اظهار داشت: این تعداد واحد صنفی به علت بی توجهی به پروتکل‌های بهداشتی پلمب شدند.

وی گفت: بیش از یک هزار و ۳۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی توسط نیروی‌های اماکن در این استان انجام شده است.

معاون عملیات نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: نیروی انتظامی نقش مهمی در اجرای پروتکل‌های بهداشتی در سطح استان داشته است.

وی تاکید کرد: در راستای اجرای محدودیت‌های ترددی کرونا در استان ۶۵۵ نیروی پلیس راه و راهور در سطح استان فعال هستند.

معاون عملیات نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ۴۶۶ نیروی انتظامی نیز در شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری در راستای مقابله با کرونا فعال هستند.