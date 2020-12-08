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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۰:۳۸

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد

حل مشکلات خوزستان به طورضربتی/تصویب پرداخت تسهیلات به مردم دردولت

حل مشکلات خوزستان به طورضربتی/تصویب پرداخت تسهیلات به مردم دردولت

اهواز- رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حل مشکلات استان به طور ضربتی، گفت: بر اثر آب‌گرفتگی اخیر در خوزستان به مردم خساراتی وارد شد که تسهیلاتی از سوی دولت به آنها اعطا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در جلسه شورای اداری استان خوزستان مشکلات استان با حضور استاندار خوزستان و سایر مسئولان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که اقدامات لازم به صورت ضربتی انجام می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای حل این مشکلات باید از اختیارات و اعتبارات استانی و ملی استفاده کرد، افزود: استاندار خوزستان در رابطه با فاضلاب و آب‌های سطحی اقداماتی را انجام داده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص میزان خسارت‌های وارد شده به مردم بر اثر آب‌گرفتگی اخیر در خوزستان، گفت: قرار است که فردا در جلسه دولت مصوبه‌ای به تصویب و صادر شود که به محض ابلاغ آن، خسارت‌هایی به صورت بلاعوض و یا وام کم‌بهره به منازل مردم و مغازه‌داران در راستای تعمیر و بازسازی، خرید وسایل خانگی و… اعطا خواهد شد.

کد مطلب 5091249

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
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      بی کفایتی در خوزستان تمامی نداره. افراد کار بلد در مصدر امور نیستند. ریشه مشکلات سیل خوزستان در طراحی نادرست شهری و رهکشهای منطقه و کمبود رودخانه خیلی عریض برای تخلیه آب است. خوزستان از دیرباز محل تجمع سیل بوده اما به غلط در ایـن محلها شهرسازی شده و کشت و صنعتهای بزرگ احداث شده است.

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