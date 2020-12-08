حل مشکلات خوزستان به طورضربتی/تصویب پرداخت تسهیلات به مردم دردولت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در جلسه شورای اداری استان خوزستان مشکلات استان با حضور استاندار خوزستان و سایر مسئولان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که اقدامات لازم به صورت ضربتی انجام می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای حل این مشکلات باید از اختیارات و اعتبارات استانی و ملی استفاده کرد، افزود: استاندار خوزستان در رابطه با فاضلاب و آب‌های سطحی اقداماتی را انجام داده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص میزان خسارت‌های وارد شده به مردم بر اثر آب‌گرفتگی اخیر در خوزستان، گفت: قرار است که فردا در جلسه دولت مصوبه‌ای به تصویب و صادر شود که به محض ابلاغ آن، خسارت‌هایی به صورت بلاعوض و یا وام کم‌بهره به منازل مردم و مغازه‌داران در راستای تعمیر و بازسازی، خرید وسایل خانگی و… اعطا خواهد شد.