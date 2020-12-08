حسن شمسی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۲ هزار حلقه لاستیک خودروهای سنگین در چهارمحال و بختیاری توزیع شد، اظهار داشت: این تعداد لاستیک از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در چهارمحال و بختیاری توزیع شد.

معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از شش هزار لاستیک نیز از طریق سامانه توزیع لاستیک توزیع شد.

وی بیان کرد: این تعداد لاستیک با تعرفه‌های دولتی در بین رانندگان توزیع شده است.

معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تأمین لاستیک برای ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و شهری از مهمترین اهداف است.