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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۰:۴۷

معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان چهارمحال و بختیاری:

۱۲ هزار حلقه لاستیک خودروهای سنگین در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

۱۲ هزار حلقه لاستیک خودروهای سنگین در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

شهرکرد- معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۲ هزار حلقه لاستیک خودروهای سنگین در چهارمحال و بختیاری توزیع شد.

حسن شمسی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۲ هزار حلقه لاستیک خودروهای سنگین در چهارمحال و بختیاری توزیع شد، اظهار داشت: این تعداد لاستیک از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در چهارمحال و بختیاری توزیع شد.

معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از شش هزار لاستیک نیز از طریق سامانه توزیع لاستیک توزیع شد.

وی بیان کرد: این تعداد لاستیک با تعرفه‌های دولتی در بین رانندگان توزیع شده است.

معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تأمین لاستیک برای ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و شهری از مهمترین اهداف است.

کد مطلب 5091253

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