دلجویی نماینده ایلام از خانواده خبرنگار فقید پژمان مهدوی فر

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه پیش علی اکبر بسطامی نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل خبرنگار فقید پژمان مهدوی فر با خانواده وی دیدار کرد.

علی اکبر بسطامی نماینده ایلام؛ از زنده یاد مهدوی فر به عنوان یکی از خبرنگاران سخت کوش و بسیجی استان ایلام نام برد و افزود: ایشان با رعایت اخلاق حرفه‌ای، صبر و متانت در عرصه خبر استان حضوری فعال و برجسته داشتند.

وی گفت: این خبرنگار پرتلاش خدمات بسیاری را در عرصه اطلاع رسانی استان انجام داد و حتی در ایامی که در بستر بیماری بود در سنگر رسانه کماکان فعالیت خود را انجام می‌داد.

وی ادامه داد: از ابتدای بیماری ایشان، اینجانب و خصوصاً نماینده ولی فقیه در استان و سایر مسئولان استان پیگیر روند درمانی آن مرحوم بودیم، اما متاسفانه پیشرفت بیماری مجالی دوباره برای خدمت ایشان به جامعه رسانه‌ای و مردم استان نداد و این نیروی ارزشمند را از خانواده رسانه استان جدا کرد.

خانواده زنده یاد مرحوم مهدوی فر نیز در این دیدار از ابراز همدردی و حمایت‌های انجام شده مسئولان استانی تقدیر و تشکر کرد.

پژمان مهدوی‌فر پیشکسوت عرصه رسانه و مطبوعات استان ایلام ۲۹ آبان ماه سال جاری بعد از یک دوره مبارزه با بیماری کرونا آسمانی شد.