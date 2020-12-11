تصویب ۶ قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل در حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسی الیوم، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرای اعضاء، ۶ قطعنامه در حمایت از فلسطین تصویب کرد.

بر اساس این گزارش، قطعنامه‌های مربوط به کمک‌رسانی به آوارگان فلسطینی با ۱۶۹ رأی موافق، عملیات آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل (آن روا) در حمایت از آوارگان فلسطینی با ۱۶۲ رأی موافق، حمایت از املاک و درآمدهای آوارگان فلسطینی با ۱۶۰ رأی موافق، انتقاد از شهرک‌سازی‌های صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی از جمله شرق بیت‌المقدس و جولان اشغالی با ۱۵۰ رأی موافق، اقدامات ناقض حقوق بشر علیه فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی از جمله شرق بیت المقدس با ۱۴۷ رأی موافق و انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیستی در بلندی‌های اشغالی جولان سوریه با ۱۵۱ رأی موافق تصویب شد.

قطعنامه اقدام کمیته ویژه جهت تحقیق درباره نقض حقوق بشر توسط صهیونیست‌ها با ۷۶ رأی موافق به تصویب نرسید.

اعضای مجمع عمومی سازمان ملل در نشست خود نسبت به اوضاع آوارگان فلسطینی تحت شرایط اشغال به لحاظ سلامت و بهداشت ابراز نگرانی کردند.