به گزارش خبرنگار مهر، اولین روز هفته پژوهش با حضور خانواده شهید فخری‌زاده و در مراسم تجلیل از دانش‌آموزان پژوهشگر و فناور صبح امروز برگزار شد.

هفته پژوهش از امروز آغاز شده است و تا ۲۷ آذر ادامه دارد و به دلیل شرایط کرونا برنامه‌های این هفته به صورت مجازی برگزار می‌شود.

در اولین روز این هفته با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات، لوح یادبود دانشمند شهید فخری‌زاده رونمایی شد و لوح سپاس نیز به خانواده شهید فخری‌زاده اهدا شد.

همچنین در این مراسم ۳ دانش آموز تهرانی توسط وزرای آموزش و پرورش و علوم تجلیل شدند و همزمان در ادارات‌کل استان‌ها از برگزیدگان هر استان تجلیل شد.

اسامی برگزیدگان دانش‌آموزی هفته پژوهش به شرح زیر است:

آذربایجان شرقی: مبنیا قره‌قاش پایه دوم ابتدایی

آذربایجان غربی: فاطمه حسین‌زاده خانکاهی پایه دوم متوسطه

اصفهان: سینا اسدی پایه دوم ابتدایی و سیده‌سارینا کلانتری پایه دوم متوسطه

ایلام: فاطیما الهمرادی پایه دوم ابتدایی

بوشهر: آیناز فکروند پایه دوم متوسطه

خراسان جنوبی: مهتاب نجاتی پایه اول ابتدایی

خراسان رضوی: فاطمه عزیزی پایه دوم ابتدایی و مهدیس میرزایی، امیرعلی نبی‌زاده و صبا سلمانی‌زاده پایه اول متوسطه و امیرحسین اکسیر پایه دوم متوسطه

خراسان شمالی: نرگس قربانی پایه اول ابتدایی

سمنان: گلبهار صبوری پایه دوم ابتدایی و پریا دامغانیان و کیمیا سادات خاتمی پایه اول متوسطه و ابوالفضل علیزاده سرشوری پایه دوم متوسطه

سیستان و بلوچستان: امیر حسین‌پور حاجی حسینی پایه اول ابتدایی

فارس: شقایق بیرامی پایه دوم ابتدایی و مهدی مؤمنی و سحر بختیاری پایه دوم متوسطه

کرمان: مهدی فدای دین پایه اول ابتدایی از کردستان، آریا بحرینی پایه دوم متوسطه

گلستان: ماهان صفری پایه دوم ابتدایی از کرمانشاه، زهرا نوری پایه اول متوسطه

شهر تهران: پانیسا حسنی پایه اول ابتدایی از گیلان، رقیه قاسمی پایه دوم متوسطه

شهرستان های تهران: مها مهرایی پایه اول ابتدایی و مجتبی جعفری مشکول پایه دوم متوسطه

هرمزگان: مریم نامی پایه اول متوسطه

یزد: ریحانه میرجلیلی پایه اول ابتدایی

هفته پژوهش در آموزش و پرورش با شعار «مدرسه پژوهش محور، معلم پژوهنده و دانش آموز پرسشگر» آغاز به کار کرده است.