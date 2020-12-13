به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، یک هیأت از کشور عراق به ریاست «خالد نجم البتال» معاون نخست وزیر و وزیر برنامه و بودجه این کشور به «قاهره» پایتخت مصر سفر کرده است.

بر اساس این گزارش، اعضای این هیأت در جریان سفر به قاهره با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر دیدار و گفتگو کردند. هیأت مذکور همچنین در جریان دیدار با مقامات مصری تعدادی از توافقنامه‌های همکاری اقتصادی را امضا کردند.

اعضای هیأت عراقی همچنین در جریان سفر خود به قاهره به فعالسازی سلسله تفاهمنامه هایی که نخست وزیر مصر در سفر اخیر خود به بغداد امضا کرده بود، پرداختند. بدین ترتیب، دو طرف توافق کردند که توافقنامه «بازسازی عراق در برابر نفت» فعال و اجرایی شود.

پیشتر «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق در جریان دیدار «مصطفی مدبولی» همتای مصری خود در بغداد از شرکت های مصری خواست تا در مناطق آزاد شده عراق از دست گروه تروریستی داعش سرمایه گذاری کنند.