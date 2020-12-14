پلیس همواره مظهر اقتدار و امنیت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما در دیدار با سردار جاویدان فرمانده انتظامی استان اظهار کرد: پلیس همواره مظهر اقتدار و امنیت جامعه بوده است و در زمان وقوع حادثه همه به دنبال حضور پلیس و برقراری امنیت بوده‌اند.

وی افزود: در حادثه زورگیری اخیر نیز که واکنش‌های زیادی به همراه داشت پلیس بسیار عالی به موضوع ورود پیدا کرد و توانست در مدت زمان کوتاهی عاملان این حادثه را دستگیر کند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: دستگیری زورگیران خشن که با بی رحمی به یک زن تنها حمله ور شده و اموال اورا سرقت کردند باعث خوشحالی همه مردم شد و این پیام را به سارقان و زورگیران منتقل کرد که در صورت تکرار چنین خطایی آنها هم به سرنوشت زورگیران دستگیر شده دچار می‌شوند.

علما بیان کرد: تلاش مأموران پلیس کرمانشاه در دستگیری عاملان این سرقت خشن بسیار جای قدردانی دارد چرا که چند روز در شرایط سخت و نامساعدی برای موفقیت در این مأموریت بزرگ تلاش کردند و خوشبختانه این تلاش آنها به ثمر نشست.

وی تلاش مأموران پلیس کرمانشاه در دستگیری عاملان این سرقت خشن بسیار جای قدردانی دارد چرا که چند روز در شرایط سخت و نامساعدی برای موفقیت در این مأموریت بزرگ تلاش کردند و خوشبختانه این تلاش آنها به ثمر نشست.