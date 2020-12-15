خبرگزاری مهر - گروه استانها: در حالی که طی دهه اخیر زوجهای جوان برای اول ازدواج خود به فکر سفرهای رنگارنگ برای خاطره سازی هستند اما همچنان جوانانی هم در استان فارس و شهر شیراز حضور دارند که فعالیتهای جهادی را به عنوان اولویت و برکت زندگی انتخاب میکنند و برای این مهم نیز چشم به دیگران ندارند و آتش به اختیار به دنبال مظلومین و نیازمندان میگردند.
حجتالاسلام حمید انصاری طلبه جوانی است که با همسر خود به فعالیتهای جهادی در عرصه کمک به نیازمندان، مواسات و همدلی مشغول است و در این راه نیز توانسته فعالیتهای مؤثری را داشته باشد.
وی بهاتفاق همسر خود در اولین قدم به محلات نیازمند شیراز مراجعه و بعد از شناسایی نیازها، کار خود را آغاز میکند و با کمک گرفتن از برخی خیرین و هزینههای شخصی اقدام به رفع مشکلات خانوادههای نیازمند میکند.
مسئول فرهنگی مسجد روحالله معالی آباد شیراز پس از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر کمکهای مؤمنانه، به همت خیرین فعالیتهای خود را بهصورت وسیعتری انجام داده، به این صورت که با توجه به شرایط سخت اقتصادی بهویژه برای ازدواج جوانان اقدام به تهیه و اهدای جهیزیه از قبیل یخچال، بخاری، ظروف، فرش، کولر، اجاقگاز، پتو، تشک خواب، اتو و دیگر اقلام ضروری کرده است.
یکی از نمونههای اهدا جهیزیه که با همراهی خبرنگار مهر بود پس از گذاشتن وسایل درون وانتبار، این زوج جوان جهیزیه را با یک جلد کلامالله مجید بدرقه کردند، پس از رسیدن به محلهای که قرار بود جهیزیه آنجا تحویلخانه عروس و داماد شود، حمید به همراه همسر خود به سرکشی از خانه رفته تا علاوه بر کمک کردند به مادر داماد از کمبود سایر وسایل موردنیاز نیز بااطلاع شوند.
اما این پایان کار نبود، پرداخت هزینه خودرویی که جهیزیه را جابهجا کرده بود، پرداخت پولتوجیبی شاهداماد، همچنین پرداخت هزینه آتلیه عروس و قرار دادن ماشین خودشان بهعنوان ماشین عروس بخش دیگری از فعالیتهای خیرخواهانه این زوج جوان طلبه بود.
یکی دیگر از فعالیتهای جهادی این زوج جوان طلبه، کمک به بیماران و پرداخت هزینه آنان است، بخشی از این کمکها بهصورت نقدی به مبلغ حدود ۲۰۰ میلیون ریال انجامشده و بخش دیگر نیز در قالب رایزنی با دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده که یک نمونه از آن هزینه عمل یک شخص به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بود که دریافت هزینه حدود ۲ میلیون تومان از سوی بیمارستان بود.
پرداخت رهن منزل، وام قرضالحسنه و سرکشی از محلههای سنگ سیاه، آستانه و سعدی بهمنظور شناسایی خانوادههای نیازمند از دیگر فعالیتهای این زوج جوان طلبه به شمار میرود.
همچنین تهیه حدود ۷۰۰ بستههای معیشتی، لوازمتحریر و بستههای کودکان به ارزش حدود ۴۰ میلیون تومان، تهیه لوازم سرمایشی و گرمایشی ازجمله ۱۰ بخاری، ۲ عدد یخچال و ۴ عدد اجاقگاز، تهیه غذای کارتنخوابها و تهیه لباس بخش دیگر از فعالیت این زوج طلبه شیرازی است، درمجموع تاکنون حدود ۲ میلیارد ریال کمکرسانی از سوی این زوج جوان طلبه به همت خیرین صورت گرفته است.
نظر شما