لحظه آتش گرفتن مخزن گاز خودرو در سه راهی «آدران»

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه خودرو وانت بار در سه راه «آدران» محور گلستان به سمت رباط کریم به علت نشت مخزن گاز دچار آتش سوزی شد.

خوشبختانه با هوشیاری به موقع راننده وانت و کمک نیروهای آتش نشانی این حادثه تلفات جانی نداشت.