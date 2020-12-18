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۲۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۳:۲۵

پنجره مهر؛

لحظه آتش گرفتن مخزن گاز خودرو در سه راهی «آدران»

لحظه آتش گرفتن مخزن گاز خودرو در سه راهی «آدران»

بهارستان- مخزن گاز خودرو در سه راهی «آدران» از توابع شهرستان بهارستان آتش گرفت.

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به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه خودرو وانت بار در سه راه «آدران» محور گلستان به سمت رباط کریم به علت نشت مخزن گاز دچار آتش سوزی شد.

خوشبختانه با هوشیاری به موقع راننده وانت و کمک نیروهای آتش نشانی این حادثه تلفات جانی نداشت.

کد مطلب 5098929

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