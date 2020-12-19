مدیریت پاندمی کرونا نیازمند برنامه ملی است/ چالش های وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی معین، در چهل و چهارمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با انتقاد از اینکه به رغم گذشت حدود یکسال از شروع اپیدمی کرونا در کشور هنوز برنامه جامع و ملی برای کنترل پاندمی کووید ۱۹ نداریم، گفت: در راهبردهای جهانی که برای کشورها تعریف شده، ایجاد هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های مختلف باید در حداکثر خود باشد، از همه ظرفیت‌های علمی، اجتماعی، منابع مالی و اجرایی در بخش‌های دولتی، خصوصی و بویژه نهادهای مدنی و غیر دولتی استفاده شده تا بحران مهار و کنترل شود.

وی افزود: جایگاه سمن‌ها، خیریه‌ها و سایر نهادهای مردمی در کنترل و مدیریت پاندمی کووید ۱۹ معلوم نیست و به همین دلایل هنوز دولت به دلیل عدم کمک گرفتن از آن نهادهای مدنی نتوانسته با اطلاع رسانی شفاف و آموزش‌های عمومی، اعتماد مردم و مشارکت آنها را در این شرایط بحرانی داشته باشد.

معین با اشاره به اینکه طبق آمار ارائه شده بیش از ۵۰ درصد افراد جامعه زیر خط فقر بوده و نیازمند حمایت ویژه هستند، ادامه داد: سالمندان، زنان و کودکان، افراد دچار بیماری زمینه‌ای و اقشار آسیب پذیر و زیر خط فقر باید در برنامه ملی مقابله با کووید ۱۹ با اولویت ویژه دیده شوند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه بیشترین تلفات این بیماری در گروه‌های محروم اقتصادی و آسیب پذیر دیده می‌شود، گفت: نیازمند اطلاع رسانی شفاف، آموزش‌های بهداشتی و نه بدآموزی و ترویج شبه علم از سوی رسانه ملی هستیم.

معین با تاکید بر انجام مداخلات سریع، فوری و قاطع بهداشتی از سوی وزارت بهداشت و دولت، اظهار کرد: نباید فرصت‌های طلایی را در روزها و هفته‌های اول ورود ویروس به کشور از دست می‌دادیم و اکنون نیز با استفاده از تجربه کشورهای موفق در کنترل کرونا سیاست‌ها و برنامه‌های خود را اصلاح کنیم.

وی به عنوان نمونه به آمار رسمی اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی و بررسی‌هایی که انجام شده اشاره و بیان کرد: میزان تلفات ایران در مقایسه با کشور ترکیه که از نظر جمعیت، شرایط فرهنگی و اجتماعی و تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ با ایران قابل مقایسه است، حدود ۶۰ هزار نفر اما تعداد تلفات در ترکیه حدود ۱۵ هزار نفر است یعنی یک چهارم تلفات انسانی ایران؛ همچنین تعداد تست‌های غربالگری تشخیصی انجام شده در ترکیه ۲۰ میلیون مورد بوده ولی در ایران تنها ۶ میلیون تست انجام شده است که می‌تواند نشان از نداشتن برنامه علمی باشد.

به گفته معین، سازمان نظام پزشکی همزمان نماینده جامعه پزشکی و مدافع سلامت مردم است و در این شرایط تراژیک و قربانی شدن مردم و کادر پزشکی نباید فقط به کارهای خرد و روزمره بپردازد، چون ما به عنوان شورای عالی نظام پزشکی، یک نهاد فکری و سیاستگذاری هستیم، قبل از آنکه یک نهاد اجرایی باشیم.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی در ادامه اظهار کرد: با شعار و وعده دادن، عدم شفافیت، عدم مشورت با نظام پزشکی و پاسخگوی مسئولیت‌های قانونی نبودن مسائل حل نمی‌شود. مؤثرترین و قاطعانه ترین راه ایجاد ایمنی جمعی، انجام واکسیناسیون به موقع است که باید عزم را جزم کرد و نسبت به خرید هر چه سریع‌تر واکسن کرونا برای پوشش ایمنی مردم به ویژه گروه‌های در معرض خطر اقدامات لازم از سوی مسئولان انجام شود.

معین افزود: در کشورهای جنوبی ایران واکسیناسیون را در سطح فراگیر آغاز کرده اند و اینگونه نیست که ایران به رغم تحریم‌ها نتواند با تخصیص اعتبار لازم از کشورهایی مانند چین، هند و یا روسیه آن را تهیه کند.

وی با تاکید بر اینکه شخصاً مدافع ساخت واکسن داخلی هستم اما تا رسیدن به نتیجه مد نظر ماه‌ها فاصله داریم، تصریح کرد: کشور آنقدر فقیر نیست که نتواند واکسن کرونا را خریداری نموده و نسبت به واکسیناسیون در حد فراگیر اقدام کند.

به گفته رئیس شورای عالی نظام پزشکی، شفافیت و تدبیر لازم در شرایط بحرانی کرونا مشاهده نمی‌شود در حالی که باید صادقانه با مردم گفتگو شده و در جریان امور قرار گیرند.

وی در خصوص هزینه‌های سربار ناشی از اقلام حفاظتی کرونا، گفت: شورای عالی نظام پزشکی در این زمینه کار کارشناسی انجام داده و دریافت آن به منزله تعرفه نیست و عدم اجرای آن به سلامت پزشک و بیمار آسیب وارد می‌کند. لذا ضروری است که سازمان نظام پزشکی با برخورد حقوقی قوی موضوع را پیگیری و آن را تفهیم نماید.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی در خصوص ایراداتی که به برنامه‌های بازآموزی از سوی اعضا وارد شد، تاکید کرد: باید به انتقادات پاسخ داده شده و با کار کارشناسی مسائل حل و فصل شود. برای این امر موضوع در دستور کار هیأت رئیسه قرار گیرد و با حضور مسئولان ذیربط وزارت بهداشت اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود، بطوری که بوروکراسی و سختگیری در این مورد نباشد اما آزمون‌های بازآموزی هم نباید صوری و تشریفاتی باشد و اگر بوروکراسی‌های بی موردی وجود دارد؛ نسبت به رفع آن اقدام شود.

معین همچنین در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، افزود: تا زمانی که ناهماهنگی بین نوع نگاه در جامعه پزشکی و وزارت بهداشت به عنوان دستگاه اجرایی وجود داشته باشد، این معضل ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه باید بین نظام پزشکی و وزارت بهداشت در جهت دفاع از حقوق جامعه پزشکی و سلامت مردم هماهنگی باشد تا بتوانند پاسخگوی مسئولیت‌های خود باشند، اظهار کرد: عجیب است که وزیر بهداشت تعرفه پزشکان طب سنتی-ایرانی و اسلامی را به شورای عالی بیمه سلامت می‌برد و آن را به تصویب می‌رساند ولی نسبت به خواسته‌های کادر درمانی در این زمینه بی تفاوتی وجود دارد! اصولاً باید تلاش‌ها در این جهت باشد که حداقل اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی بازگردد.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی تأمین سلامت جامعه با دفاع از حقوق بیماران و جامعه پزشکی در کنار یکدیگر است.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی ضمن گلایه از عدم تشکیل منظم کمیسیون ملی تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای گروه پزشکی و وابسته و کمسیون معین آن، گفت: تعداد متقاضیان زیاد است و عدم تشکیل به موقع این کمیسیون‌ها نارضایتی عمومی ایجاد کرده و حقوق برخی افراد در حال ضایع شدن است.