به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تختروانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد طی نامهای به دبیرکل و رئیس دورهای شورای امنیت، ارزیابی ایران از گزارش اخیر دبیرکل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ را تشریح کرد.
مجید تخت روانچی در این نامه با اشاره به بخشهایی از گزارش دبیرکل، واشنگتن را ناقض فاحش توافقنامه هستهای دانست و بر لزوم بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام اشاره کرد.
سفیر کشورمان همچنین کاهش تعهدات هستهای ایران را نتیجه قهری نقض توافق توسط دیگر طرفها و مطابق با حقوق ایران در برجام دانست و با اشاره به وعده کشورهای اروپایی برای تضمین ادامه روابط اقتصادی پیش بینی شده در برجام با ایران و ایجاد سامانه اینستکس افزود: این سامانه پس از دو سال باید کارایی خود را به اثبات برساند.
تخت روانچی با اشاره به طرح ترور شهید محسن فخری زاده در گزارش دبیرکل، نحوه طرح موضوع را در این گزارش به هیچ عنوان کافی ندانست و افزود: این ترور در کنار ترور سال گذشته سردار سلیمانی، جنایتهای آشکار و تروریستی هستند که باید بصورت صریح و بدون لکنت زبان محکوم شوند.
نظر شما