خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هرچند گرانی‌ها به اقشار زیادی از مردم فشار آورده و باعث شده سرپرستاران خانوار مشکلات مالی ریز و درشتی داشته باشند اما در گوشه و کنار این مشکلات زیبایی‌هایی به چشم می‌خورد.

دقیقاً همانطور که در زمان ۸ سال دفاع مقدس که کشور با سخت‌ترین مشکلات اقتصادی و رفاهی دست به گریبان بود اما مردم یک دل و یک صدا حتی تخم مرغ خانه خود را نیز با رزمندگان به اشتراک می‌گذاشتند؛ اکنون نیز بسیاری از اقشار مختلف مردم با تهیه بسته‌های معیشتی و تحویل آن به نیازمندان صحنه‌ای زیبا را آفریده‌اند.

این رسم که یادآور روش و منش مولایمان، حضرت علی (ع) است، با شیوع کرونا در کشور رونق بیشتری یافت و اکنون به یک رسم زیبا در بین آحاد مردم تبدیل شده است.

با این حال امشب بلندترین شب سال را سپری خواهیم کرد؛ شبی که به رسم ما ایرانی‌ها باید دور هم جمع شد و آجیل و میوه و تنقلات میل کرد. هرچند امکان دورهم جمع شدن در این شب فراهم نیست اما عده‌ای برای تهیه مایحتاج شب یلدا نیز دچار مشکل هستند.

اینجا است که مردم جهادی خراسان شمالی پای کار آمدند و به صورت فردی یا گروهی اقدام به خریداری میوه و سایر مواد کرده و بین نیازمندان توزیع کردند که چند نمونه آن را بررسی خواهیم کرد.

۱۰۰ بسته مواد غذایی و میوه توزیع شد

در این رزمایش خودجوش دانشجویان و هیئات مذهبی پیش رو بودند. مهدی ساری، رئیس مجمع جهادگران دانشجویی بجنورد در گفتگو با مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح شهید سلیمانی بسیج دانشجویی ۱۰۰ بسته مواد غذایی شامل برنج، ماکارونی، رب، میوه و… تهیه شد و برای استفاده در شب یلدا به آسیب دیدگان از کرونا اهدا شد.

وی افزود: این بسته‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تهیه شده بود که به جامعه هدف ارائه شد.

ساری با تاکید بر اینکه بسته‌های میوه با کمک دانشجویان، اساتید و خیران تهیه شده بود، گفت: این بسته‌ها در مناطق باقرخان، جوادیه و صندل آباد شهرستان بجنورد توزیع شد.

بانوان جهادی پای کار یلدای مهربانی

عصمت باغچقی، مسئول جمعیت دانشجویی امام حسن (ع) بجنورد نیز در گفتگو با مهر اظهار کرد: تعداد ۲۳۰ عدد بسته میوه و تنقلات شب یلدایی هر یک به ارزش ۵۰ هزار تومان توسط جمعیت دانشجویی امام حسن (ع) و گروه‌های جهادی دانشگاه‌های بجنورد میان نیازمندان توزیع شد.

وی افزود: در این پویش تقریباً ۲۰ نفر از دانشجویان و خواهران جهادی فعالیت می‌کردند.

باغچقی در انتها بیان کرد: فعالیت‌های تهیه و بسته بندی اقلام در خانه پدری شهیدان بزرگوار شهرستان، امامی فرد انجام گرفت و میان نیازمندان توزیع شد.

گروه جهادی شهید علم الهدی دانشگاه پیام نور بجنورد نیز در این رزمایش مشارکت داشت. علی جعفری، مسئول بسیج دانشجویی این دانشگاه با اعلام این خبر گفت: ۴۰ بسته میوه و تنقلات به ارزش ۲ میلیون تومان برای شب یلدا توسط گروه جهادی شهید علم الهدی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بجنورد در بین نیازمندان حاشیه شهر توزیع شد.

وی افزود: امید است در این شرایط سخت کرونایی با حمایت همه مردم عزیز بتوانیم شب یلدایی شاد برای نیازمندان شهرستان بسازیم و آرزو داریم این الگوی شایسته گسترش یابد.

مسجدی هایی که می‌خواهند شب یلدای زیبایی بسازند

مسجدی‌های استان نیز پای کار بودند و هر یک در حد توان خود سعی داشتند لبخندی بر روی لبان مردم آسیب دیده بگذارند.

ایوب قاسمی، مدیر کانون فرهنگی هنری قدر ولایت مسجد پنج تن آل عباء شهرستان مانه و سملقان از تهیه ۲۰ بسته معیشتی شامل گوشت قربانی و نیز کارت هدیه ۱۰۰ هزار تومانی به مناسبت شب یلدا با همکاری ارکان این مسجد خبر داد و گفت: این بسته‌ها بین خانواده‌های نیازمند شناسایی شده توزیع شد.

اصغر لنگری، مدیر کانون فرهنگی هنری علامه امینی (ره) بجنورد نیز از اجرای طرح «یلدای همدلی» به همت اهالی مسجد قدس کوی صادقیه بجنورد خبر داد و تصریح کرد: این طرح با هدف کمک به اقشار نیازمند و خرید میوه برای نیازمندان است.

وی اضافه کرد: بر این اساس تهیه ۱۰۰ سهم ۱۰ هزار تومانی برای کمک به خانواده‌های محله کوی صادقیه در نظر گرفته شده بود که اجرایی شد.

لنگری همچنین از توزیع گوشت قربانی بین ۳۰ خانواده نیازمند در آستانه شب یلدا خبر داد و گفت: ۳۰۰ قرص نان نیز به طور رایگان بین نیازمندان شناسایی شده توزیع شد.

اگر در سطح شهر مدتی راه برویم مشاهده می‌کنیم که یک خودرو در کنار خیابان می‌ایستد و به یک کودکی که در سر چهارراه مشغول فروش گل است بسته‌ای می‌دهد و بسیاری از این اتفاقات که در زیر پوست شهر اتفاق می‌افتد لذا این موارد گوشه‌ای بسیار کوچک از دریای کمک‌های مردم بود که بیان شد. ‌