عدم پرداخت معوقات پرستاری منجر به افزایش سه برابری مهاجرت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در جلسه صبح امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور گفت: در ماه های اخیر همه کادر درمان در خط مقدم مقابله با کرونا بودند و متاسفانه شاهد جان باختن تعداد زیادی از پرستاران بودیم و شرایط کنونی تاب آوری این عزیزان را گرفته است.

عضو شورای شهر تصریح کرد: روز گذشته دیداری با روسای سازمان نظام پرستاری داشتم. در ابتدا باید تذکری به دولت و وزارت بهداشت درباره شیوه مواجهه با معوقات و حقوق پرستاران داد. بر اساس آمار رسمی از سوی یکی از مسئولان، درخواست گواهی برای مهاجرت در میان پرستاران سه برابر شده است. این آمار رسمی است و از افزایش چند ده برابری این گواهی خبر می دهد.

وی افزود: یکی از دلایل و فاکتورها در افزایش این میزان درخواست میان پرستاران، مباحث مالی و عدم پرداخت به موقع حق و حقوق این عزیزان است. در فروردین ماه یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به موضوع کرونا اختصاص یافت و این تخصیص های اخیر نیز نشان می دهد که بخشی از این مبالغ برای جبران خسارت بیمارستان ها و جبران معوقات بوده اما هنوز معوقات به درستی پرداخت نمی شود.

عضو شورای شهر عنوان کرد: در اخبار دیدم که براساس پیشنهاد وزارت بهداشت، قرار است مصادف با روز پرستار، قطارها سوت تبریک بزنند. این امر با واکنش جامعه پرستاری مواجه شده چراکه ان ها نیاز به اقدامی اجرایی دارند.

اعطا ادامه داد: بخشی از ابعاد پرستاری معطوف به خدمات خانگی و محلی است. شهرداری با توجه به شبکه مدیریت محلی خود این امکان را خواهد داشت که از ظرفیت آنها استفاده کند و با استفاده از خانه های سلامت، از این ظرفیت استفاده کند. ما در کشور ۵۰ هزار پرستار بیکار داریم و اگر این ساز و کار پیش بینی شود تا این خدمات به صورت محلی ارائه شود، شاهد کاهش فشار بیمارستان ها خواهیم بود. بنده این پیشنهاد را به شهردار نیز ابلاغ خواهم کرد.