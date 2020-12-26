نقاط ضعف استقلال در لیگ بیستم/ جای خالی که هنوز پر نشده است

غلامرضا فتحآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی اش از عملکرد تیم فوتبال استقلال در هفتههای ابتدایی لیگ برتر گفت: با توجه به اینکه هفت هفته از لیگ برتر را پشت سر گذاشتهایم، انتظارات از استقلال بیشتر شده است. در هفتههای ابتدایی همه متفقالقول بودند که هنوز تیم به هماهنگی کامل نرسیده اما در حال حاضر ۷ هفته از لیگ گذشته و انتظار میرود شرایط استقلال بهتر از گذشته باشد.
وی ادامه داد: هر امتیازی که از دست میرود، استقلال را از قهرمانی دورتر خواهد کرد بنابراین کادر فنی آبیپوشان اگر به دنبال این هستند که هم صدرنشینی خود را حفظ کنند و هم به قهرمانی فکر کنند، باید بازی به بازی بهتر از گذشته عمل کنند.
مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال افزود: آبیپوشان برابر ذوبآهن بازی قابل قبولی از خود ارائه ندادند، دلیل آنکه قائدی از ابتدا در زمین حضور نداشت، مشخص نشد که وی مصدوم بوده یا به دلیل رفتاری که در دیدار قبل انجام داده، مورد تنبیه قرار گرفته است؟ چنین مسائلی باید به طور شفاف مشخص شود تا علاقهمندان به این تیم، در جریان کامل اتفاقات استقلال قرار گیرند.
فتحآبادی بیان کرد: با وجود آنکه ذوبآهن در شرایط بسیار سختی بود، اما بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت و حتی میتوانست در چند موقعیت به گل دست پیدا کند.
وی در ادامه گفت: از زمانی که لیگ شروع شده، جای خالی کریمی در زمین حس میشود، نبود وی در این تیم مشهود است و در حال حاضر یکی از ضعفهای استقلال، نبود یک هافبک بازیساز و خلاق است که بتواند به یکباره با حرکتهای انفجاری خود و پاسهای بدون اشتباه، نتیجه را تغییر دهد. سرمربی استقلال باید هر چه زودتر به فکر جذب یک هافبک خلاق باشد؛ کسی که بتواند میانه میدان استقلال را بچرخاند و به تیم آرامش بدهد.
مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: استقلال هنوز نتوانسته با یک ترکیب کامل به میدان برود و این موضوع باعث شده که آبیپوشان امتیازات زیادی را از دست بدهند اما در مجموع، فکری و همکارانش باید با همین داشتههایشان، نمایش قابل قبولی ارائه دهند و به راحتی امتیاز از دست ندهند.
وی در مورد دیدار هفته هشتم استقلال برابر گلگهر سیرجان گفت: گلگهر تیمی است که نتایج خوبی کسب کرده است. یک مهاجم آماده به نام «منشا» که در هر بازی گلزنی میکند، میتواند برای خط دفاع استقلال هم خطرناک باشد، بنابراین کادر فنی استقلال باید تمرینات خود را تا دیدار برابر گلگهر با جدیت بیشتری انجام داده که بتواند برابر این حریف قدرتمند، سه امتیاز را کسب کند.
