تاثیرات فینال لیگ قهرمانان در پرسپولیس/ تغییرات دوباره در ترکیب

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با شکست دو بر یک مقابل اولسان هیوندای در فینال لیگ قهرمانان آسیا نتوانست جام قهرمانی این مسابقات را برای خود کند.

یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که ترکیب این تیم را با وجود غیبت وحید امیری، احسان پهلوان و عیسی آل کثیر متفاوت‌تر از همیشه راهی میدان کرد حالا چاره‌ای جز تغییر دوباره در ترکیب این تیم ندارد.

کادر فنی پرسپولیس با جدایی بشار رسن دیگر نمی‌تواند از او در میانه میدان استفاده کند تا حالا شانس امید عالیشاه، سیامک نعمتی، احسان پهلوان و میلاد سرلک برای بازی‌گردانی در میانه میدان این تیم بیش از پیش شود.

یحیی که برای فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰، کمال کامیابی نیا را نیمکت نشین کرده بود حالا چاره‌ای جز بازگرداندن او به ترکیب اصلی ندارد.

ضمن اینکه سرمربی پرسپولیس بعید نیست تغییری را در دفاع راست خود ایجاد کند تا مهدی شیری که اشتباه او در جریان بازی با اولسان تاثیر بسزایی در باخت تیمش داشت روی نیمکت بنشیند و نعمتی که توانایی حضور در خطوط سه‌گانه زمین را دارد به جمع مدافعان بازگردد.

وحید امیری و احسان پهلوان نیز که محروم از حضور در فینال بودند به جمع یازده مرد اصلی پرسپولیس برای بازی عقب افتاده هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران باز خواهند گشت.

پرسپولیس در حالی جمعه هفته جاری به مصاف نساجی در قائمشهر می‌رود که این تیم فرصت کمی برای ریکاوری دارد و فینالیست لیگ قهرمانان آسیا باید خود را برای بازی در چمن مصنوعی ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر آماده کند.