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۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۸

11 تیرماه و از طریق تلفن 1888 ؛

مسئولان معاونت شهرسازی و معماری به مشکلات مردم پاسخ می دهند

مسئولان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با حضور در سی و یکمین جلسه ارتباط مستقیم مردم با مدیران ارشد شهرسازی تهران، از طریق تلفن 1888 به مشکلات شهروندان پاسخ می دهند .

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه علاوه بر مسئولان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، مسئولان دبیرخانه کمیسیون ماده پنج و امور اجرایی کمیسیون ماده صد نیز پاسخگوی شهروندان خواهند بود .

بنابر این گزارش، بر اساس آمار و اطلاعات واحد تجزیه و تحلیل آمار مرکز 1888 در سال گذشته  بیشترین درخواست از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به قوانین و ضوابط شهرسازی اختصاص داشته است .

بر اساس این آمار ، معاونت مذکور به 98 درصد از درخواست های مردمی رسیدگی کرده و کار رسیدگی به مابقی این درخواست ها نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد .

شایان ذکر است ، شهروندان می توانند برای طرح دیدگاههای خود با مسئولان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ساعت 9 تا 11 صبح روز دوشنبه یازدهم تیرماه جاری با تلفن 1888 تماس بگیرند .

کد مطلب 510080

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