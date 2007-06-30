مسئولان معاونت شهرسازی و معماری به مشکلات مردم پاسخ می دهند

بنابر این گزارش، بر اساس آمار و اطلاعات واحد تجزیه و تحلیل آمار مرکز 1888 در سال گذشته بیشترین درخواست از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به قوانین و ضوابط شهرسازی اختصاص داشته است .
بر اساس این آمار ، معاونت مذکور به 98 درصد از درخواست های مردمی رسیدگی کرده و کار رسیدگی به مابقی این درخواست ها نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد .
شایان ذکر است ، شهروندان می توانند برای طرح دیدگاههای خود با مسئولان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ساعت 9 تا 11 صبح روز دوشنبه یازدهم تیرماه جاری با تلفن 1888 تماس بگیرند .
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