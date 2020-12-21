تصادف در محور قائمیه-دشت ارژن ۳ فوتی برجا گذاشت

مسئول اورژانس ۱۱۵ کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال اولین تماس با کارشناسان مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ کازرون؛ در ساعت ۲۱و ۲۱ دقیقه یکشنبه مبنی بر تصادف تریلی و ۴۰۵، دو دستگاه آمبولانس ابوالحیات و قائمیه و همچنین هلال احمر دشت برم و گلگون به محل حادثه اعزام شدند.

بهمن جمشیدی تصریح کرد: این تصادف متأسفانه به دلیل شدت جراحت و آسیب‌های وارده منجر به فوت سه تن از هموطنان شد.

جمشیدی در پایان به رانندگان توصیه کرد: عدم تخطی از سرعت مطمئنه و تردد با سرعت مجاز را همیشه در دستورالعمل کار خود قرار دهند و کمبود زمان را با سرعت زیاد جبران نکنند تا شاهد چنین حوادث دلخراشی نباشیم.