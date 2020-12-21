۲۰ قسمت از «دورهمی۴» باقی مانده است/ پخش برنامه ۲ روز در هفته

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته برنامه «دورهمی» پس از مدت‌ها به آنتن شبکه نسیم بازگشت و مهران مدیری با میزبانی از بهروز رضوی در شب یلدا برنامه خود را آغاز کرد.

مدیری در اولین برنامه‌ای که روی آنتن رفت در سخنانی توضیح داد: ما چند ماه نبودیم و «دورهمی» به خاطر کرونا متوقف شد و در شب یلدا شروع دوباره دورهمی است.

وی در ادامه درباره جزئیات این برنامه که در ادامه فصل چهارم «دورهمی» است بیان کرد: تعهد ما در سری چهارم صد قسمت بود که ۸۰ قسمت را ضبط کردیم که با شیوع کرونا و ماه محرم و صفر این برنامه متوقف شد. اکنون ۲۰ قسمت باقی مانده است که این اولین قسمت از آن است.

برنامه «دورهمی» قرار است از این هفته ادامه پیدا کند و چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.