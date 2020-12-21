به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، ایرلاین‌های آمریکایی می‌توانند در صورت تصویب بسته کمک مالی فراجناحی ۹۰۰ میلیارد دلاری جدید آمریکا، ۱۵ میلیارد دلار دیگر کمک مالی دریافت کنند تا بخشی از ضررهای خود در دوره کرونا را جبران کنند.

اما تحت این بسته کمک مالی جدید ایرلاین‌ها باید برای دریافت این کمک مالی ۳۲ هزار نفر از کارمندان خود را که در طول پاییز اخراج کرده‌اند به سر کار خود بازگردانند.

ایرلاین‌های آمریکا طی بسته کمک مالی قبلی که در ماه مارس تصویب شده بود ۲۵ میلیارد دلار کمک دریافت کرده بودند و متعهد شده بودند تا ۳۰ سپتامبر به کارگران خود حقوق داده و کسی را اخراج نکنند.

پس از به پایان رسیدن این مهلت، امریکن ایرلاینز و یونایدتد ایرلاینز در ماه اکتبر ۳۲ هزار نفر از کارکنان خود را اخراج کردند. سوز وست ایرلاینز هم این ماه به کارکنان خود هشدار داده بود که برای اخراج ۷۰۰۰ نفر آماده باشند.

اگر این بسته مالی جدید امروز به تصویب برسد ایرلاین‌های آمریکایی موظف می‌شوند تا پایان ماه مارس به کارکنان خود حقوق بدهند و کسی را اخراج نکنند.

به علاوه در بسته مالی جدید ۱ میلیارد دلار برای پیمانکاران ایرلاین‌ها، ۲ میلیارد دلار برای فرودگاه‌ها، ۱۴ میلیارد دلار برای شرکت‌های ترانزیتی، ۱۰ میلیارد دلار برای بزرگراه‌های بین ایالتی، ۱ میلیارد دلار برای قطارهای بین شهری و ۲ میلیارد دلار برای اتوبوس‌های شخصی و اتوبوس‌های مدارس، تخصیص خواهد یافت.