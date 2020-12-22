شماره ۳۰ فصلنامه علمی پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌امین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» مربوط به پاییز ۱۳۹۹ منتشر و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرس http: jiss.isca.ac.ir نمایه شد.

«بازتاب فطرت در نظریه فرهنگی آیت‌الله جوادی‌آملی» نوشته سیدعباس حسینی، حمید پارسانیا و کریم خان‌محمدی؛ «بررسی اقتدار در آموزش‌های اخلاقی نهج‌البلاغه» اثر محمود شیخ‌الاسلامی، حمیده مخلصی، سیدحسن بطحائی و یدالله دادجو؛ «شخصیت‌شناسیِ مخاطب در فرایند ارتباطی رسول اکرم (ص)» به قلم مرتضی دادور آلانق، محمدحسین دانش‌کیا از جمله مقالات این شماره است.

همچنین «حضور و ظهور زن در جامعه از نگاه آیات و روایات» نوشته سیدمحسن میرباقری و مریم کلانتری؛ «مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی از دیدگاه قرآن» اثر عماد افروغ، کریم خان‌محمدی و محسن ربانی؛ «نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در بازتولید فرهنگ دینی در میان جوانان ایرانی» به قلم یاور علیپور ملاباشی، علی جعفری و شهنار هاشمی؛

«پیش‌بینی کارآمدی خانواده از طریق ابعاد سبک زندگی اسلامی در فرهنگیان شهر قاین» نوشته احمد موحد، زهره عباسی و احمد اکبرزاده از دیگر مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.

فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛ بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه استنادی سیویلیکا (Civilica)؛ مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ سامانه نشریه: jiss.isca.ac.ir و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.