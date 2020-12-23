تامین زمین مورد نیاز برای طرح اقدام ملی مسکن در ۳۵ شهر کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلطانی ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه شورای مسکن استان کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان دارای ۸۴ شهر است که از این تعداد ۷۳ شهر جمعیتی زیر ۲۵ هزار نفر دارند، بیان داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان برای احداث مسکن مهر ۵۳ شهر زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت بود.

وی افزود: در حال حاضر بنیاد مسکن استان کرمان متولی طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است ضمن اینکه این بنیاد در شهرهای جیرفت، کرمان و سیرجان نیز که جمعیت در آن‌ها بالای ۱۹۹ هزار نفر است در راستای این طرح اقدام کرده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان گفت: با توجه به اینکه ما در راستای طرح اقدام ملی مسکن متولی ۶۱ شهر در استان هستیم تاکنون در ۳۵ شهر زمین مورد نظر (۴۷ هکتار) را تأمین کرده‌ایم.

سلطانی تصریح کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی احداث مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن در ۲۷ شهر آغاز شده و هزار و ۲۵۰ نفر نیز مبلغ مورد نیاز را واریز کرده‌اند ضمن اینکه در بعضی از شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر از این طرح استقبال نشده است.

وی گفت: با توجه به اینکه ۴۲ درصد از جمعیت استان در بخش روستایی ساکن هستند و با توجه به حادثه‌خیز بودن این استان مقاوم‌سازی مسکن‌ها در دستور کار قرار دارد ضمن اینکه بیش از ۶۰ درصد از واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای بالای ۲۵ هزار جمعیت مقاوم‌سازی شده‌اند.

سلطانی ابراز داشت: ضریب نفوذ مقاوم سازی واحدهای مسکونی در ابتدای دولت تدبیر و امید حدود ۳۹ درصد بود که در حال حاضر این آمار به ۶۵ درصد رسیده است.

مدیر کل مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان با بیان اینکه عملیات احداث ۶۲ هزار واحد مسکن در دولت تدبیر و امید آغاز شده است، یادآور شد: در حال حاضر ۵۶ هزار واحد مسکن تکمیل شده که ضمن اینکه در مناطق کم برخوردار و محروم ۳۳۱ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض در این خصوص پرداخت شده است.