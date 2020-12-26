خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طی هفته‌های اخیر که لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است، طرحی نیز با عنوان اصلاح ساختار بودجه توسط نمایندگان مطرح شده است.

این طرح دارای بندهای متعددی است که یکی از بندهای آن شاخص‌هایی را به منظور توزیع عادلانه بودجه‌های استانی از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین کرده است.

بر اساس بند هفتم این طرح، دولت مکلف است در تنظیم و تصویب لایحه بودجه سنواتی، توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های جمعیت، محرومیت، معکوس درآمد سرانه، نرخ بیکاری و همچنین لحاظ مساحت در توزیع اعتبارات داخل استان مدنظر قرار دهد.

اظهارات مسئولان مبنی بر کاهش بودجه استان

در پی این طرح، مسئولان استان بوشهر صحبت‌هایی مبنی بر کاهش بودجه استان بوشهر در لایحه بودجه مطرح کردند و استاندار بوشهر و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در سخنانی از این کاهش بودجه استان در سال آینده خبر داده بودند.

علی درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با اشاره به وضعیت بودجه این استان در سال ۱۴۰۰ گفته بود: با تصویب طرح اصلاح ساختار بودجه در مجلس و تأیید شورای نگهبان ۶۰ درصد اعتبارات استان بوشهر کاهش می‌یابد.

عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر نیز مدعی شده بود که در اصلاح ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزون بر ۵۵ درصد اعتبارات استان بوشهر کاهش می‌یابد.

این طرح ربطی به بودجه ۱۴۰۰ ندارد

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از سخنان برخی مسئولان استان بوشهر، اظهار داشت: در حالی که لایحه بودجه در مجلس در دست بررسی است، طرحی نیز از سوی نمایندگان با عنوان اصلاح ساختار بودجه مطرح شده است.

غلامحسین کرمی با اشاره به اصلاح ساختار بودجه از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و مجلس انقلابی و جهادی نیز در این مسیر گام برداشته است، افزود: طرح اصلاح ساختار بودجه ربطی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ ندارد.

وی ادامه داد: یکی از بندهای این طرح شاخص‌هایی برای توزیع اعتبارات مشخص کرده بود که یکی از شاخص‌ها، معکوس درآمد سرانه بود که به ضرر استان‌هایی همچون بوشهر بود و ما به این موضوع اعتراض داشته و داریم.

هنوز وزن و ضریبی برای این شاخص‌ها مشخص نشده و اینکه برخی افراد درصدهایی را برای کاهش میزان اعتبارات سال آینده استان بوشهر مطرح می‌کنند، صحیح نیست نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز وزن و ضریبی برای این شاخص‌ها مشخص نشده است، گفت: اینکه برخی افراد درصدهایی را برای کاهش میزان اعتبارات سال آینده استان بوشهر مطرح می‌کنند، صحیح نیست.

وی ادامه داد: انتظار ما از مسئولان استان بوشهر این بود که قبل از اینکه موضوع را دقیق بررسی کنند مواضع خود را اعلام نکنند و موضوع را به سطح جامعه نکشانند.

کرمی با اشاره به اینکه تاکنون فقط بخشی از طرح اصلاح ساختار بودجه کشور مطرح شده است، اظهار داشت: از همه ظرفیت‌ها برای اصلاح این بند و شاخص استفاده خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما برای اصلاح این شاخص استفاده از شاخص معکوس درآمد سرانه به استثنای درآمدهای نفتی و گاز و پتروشیمی بوده است.

خواستار اصلاح طرح هستیم

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اظهار داشت: طرح «اصلاح ساختار بودجه» مغایر قانون است و از شورای نگهبان خواسته‌ایم تا این طرح اصلاح شود.

عبدالکریم جمیری بیان کرد: در بند هفتم این طرح شاخص‌هایی برای توزیع بودجه مطرح شده است که باعث می‌شود حق استان‌هایی مانند بوشهر ضایع شود. تصویب این بند از طرح با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب و احکام قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.

وی با اشاره به اینکه از همه ابزارهای قانونی برای اصلاح مصوبه مجلس استفاده خواهیم کرد افزود: این مغایرت‌ها و اعتراض مجمع نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده است.