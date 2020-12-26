۶ دی ۱۳۹۹، ۸:۵۷

تحلیلگر صهیونیست:

«نتانیاهو» اسرائیل را وارد یک گرداب پیچیده کرده است

یک تحلیلگر صهیونیست اذعان کرد که رژیم صهیونیستی به دلیل فساد و شکست نخست وزیر این رژیم، وارد یک گرداب پیچیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از «هاموس هرئیل» تحلیلگر صهیونیست نوشت: ما به دلیل ناکارآمدی بنیامین نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) وارد یک گرداب پیچیده شده ایم.

وی در ادامه نوشت که کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو فاسد بوده و شکست خورده است.

هرئیل اضافه کرد: ما در حالی شاهد زمینه چینی برای برگزاری یک انتخابات دیگر هستیم که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا هر روز در حال افزایش است.

وی نوشت: این چهارمین انتخابات در اسرائیل طی ۲ سال است. بحران سیاسی طولانی مدت در اسرائیل به دلیل تلاش های نتانیاهو برای توقف اقدامات قضایی علیه خود به وجود آمده است.

این تحلیلگر صهیونیست تاکید کرد که بحران سیاسی در رژیم صهیونیستی باعث وارد آوردن خسارات گسترده به اقتصاد این رژیم شده است.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر در دست نتانیاهو به گروگان گرفته شده ایم. این در حالیست که نتانیاهو هر روز با حضور در رسانه ها به عادی سازی روابط با کشورهای عربی می نازد.

این گزارش تحلیلگر صهیونیست در حالی مطرح می شود که هزاران معترض صهیونیستها برای ۶ ماه پیاپی با حضور در خیابانهای اراضی اشغالی مخالفت خود را با بنیامین نتانیاهو اعلام کرده اند.

فاطمه صالحی

    • محمد رضا IR ۲۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
      نتانیاهو به شدت از این سوراخ به ان سوراخ می خزد وگروه های مبارز در پی خصم این عرق خور شرابخواره هستند تا جانش را بگیرند بهترین دام او امارات وکشورهای عربی است

