پاسخ دبیر شورای انقلاب فرهنگی به انتقاد از تأیید روسای دانشگاهها

سعید رضا عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سلب شدن اختیار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در رای‌گیری برای رؤسای دانشگاه‌ها گفت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است که یک کمیته ای متشکل از وزاری علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در صورتی که دستور کار برای دانشگاه آزاد باشد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این منظور تشکیل شود.

وی ادامه داد: در واقع روسای دانشگاه ها در این کمیته تایید می شوند و شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیار خود را به این شورا واگذار کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: حدود ۶ سال است که این اختیار تفویض شده و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اختیار خود را به این کمیته واگذار کرده است این کمیته هم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.

به گزارش مهر، اخیرا حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در یادداشتی به مناسبت سالگرد شورا عنوان کرده بود که به گمانم تنها اختیار اجرایی باقیمانده در دست شورا، رای‌گیری برای رؤسای دانشگاه‌ها بود که گرچه بدون استثنا و چالش، رؤسای پیشنهادی دولت‌ها عیناً تایید می‌شدند، اما این اختیار نیز در این دوره از صحن شورا سلب شد.