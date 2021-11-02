شرایط تایید و تعیین روسای دانشگاهها در کمیته شورای انقلاب فرهنگی

سعید رضا عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرایند تأیید رؤسای دانشگاه‌ها در کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: روال تأیید رؤسای دانشگاه‌ها همان روال قبل است.

وی ادامه داد: هیأتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تأیید رؤسای دانشگاه‌ها تعیین کرده، همان هیأت تصمیم می‌گیرد و با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزرای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان آموزش پزشکی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تشکیل می‌شود، در مواردی که مباحث مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی باشد، رئیس دانشگاه آزاد نیز دعوت می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اینکه آیا تمام رؤسای معرفی شده به کمیته مذکور، تأیید می‌شوند، گفت: خیر لزوماً به این صورت نیست برخی موارد بوده که بر می‌گردد و در آن تجدید نظر می‌شود.

وی درباره اینکه اولین جلسه کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها شورای عالی انقلاب فرهنگی چه زمانی برگزار خواهد شد گفت: هنوز نامه‌ای از ناحیه دستگاه‌های مربوطه برای معرفی رؤسای دانشگاه‌ها ارسال نشده است.

عاملی تاکید کرد: باید دستگاه‌های مربوطه نامه ارسال کرده و درخواست تبدیل حکم سرپرستی به ریاست دانشگاه را ارائه بدهند، که هنوز چنین درخواستی از سوی وزارت علوم و بهداشت ارائه نشده است.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه جلسه ۷۶۴ مورخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تسهیل در فرآیند انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، وظیفه تأیید رؤسای دانشگاه‌ها مطابق بند «ب» ماده ۴ آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را به کمیته‌ای منتخب با ترکیب رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کرد.

در موارد تأیید انتخاب رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیز رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حق رأی در این کمیته منتخب حضور خواهد داشت.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌توانند ملاحظات خود پیرامون انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها را به کمیته منتخب اعلام کنند و اگر اجماعی درباره گزینه پیشنهادی برای تصدی ریاست یک دانشگاه صورت نگرفت، تأیید صلاحیت این فرد مجدداً در صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی خواهد شد.

محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری تا کنون سرپرست دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، کاشان، علم و صنعت ایران، علامه طباطبایی، خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، صنعتی شریف، پیام نور، شیراز، ایلام، تربیت مدرس، الزهرا (س) و ولیعصر رفسنجان را معرفی کرده است که برای تبدیل حکم سرپرستی به ریاست باید کمیته مذکور تشکیل شود.