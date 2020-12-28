آخرین تغییرات و مصوبات جدید درباره وام های دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تغییراتی در ثبت نام وام‌های دانشجویی ودیعه مسکن متأهلی و خرید کمک لوازم آموزشی این صندوق برای دانشجویان روزانه در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ اعلام کرد که به شرح زیر است.

وام ضروری

وام ضروری (خرید لوازم کمک آموزشی)

۱. دانشجویان متقاضی این وام باید در منوی وام‌های ضروری، گزینه رویداد تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان را انتخاب کنند.

۲. دانشجو در هر نیمسال منحصراً از یک رویداد می‌تواند استفاده کند.

۴. استفاده از هر رویداد در طول مقطع تحصیلی، صرفاً یک‌بار مجازاست. در نتیجه دانشجویانی که قبلاً اقدام به گرفتن وام ضروری خرید لوازم کمک آموزشی کرده‌اند نمی‌توانند در این مراحله ثبت‌نام کنند.

۵. حداکثر مبلغ پرداخت ۵ میلیون تومان و در سقف فاکتور رسمی ارائه شده است.

۶. برای ثبت وام حتما ارائه فاکتور رسمی و معتبر الزامی است.

۷. وام ضروری تشخیص رئیس صندوق شامل خرید لپ‌تاپ، تبلت، گوشی موبایل و سایر لوازم کمک‌ آموزشی می‌شود.

وام ودیعه مسکن متأهلی

۱. طبق اعلام جدید صندوق رفاه، وام مسکن صرفاً در این ترم از طریق خود صندوق قابل پرداخت می شود.

صرفا به دانشجویان متاهل پرداخت می‌شود. اجاره‌نامه رسمی می‌بایست دارای کد رهگیری از دفاتر مشاورین املاک مجاز باشد. اجاره‌نامه از لحاظ مکانی می‌بایست در شهر محل تحصیل یا محل سکونت دانشجو باشد. اجاره‌نامه می‌بایست به نام دانشجو یا همسرش یا هر دو ایشان باشد.

اجاره‌نامه می‌بایست در ترم تحصیلی تقاضای دانشجو دارای اعتبار باشد. مبنای تعیین مبلغ وام بر اساس شهر محل تنظیم اجاره‌نامه در هر سال، قبل از شروع سال تحصیلی مطابق اعلام صندوق رفاه تعیین و اعلام خواهد شد. تهران ۲۵ میلیون تومان، کلان‌شهرها ۲۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان، کلانشهرها: اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، قم، کرمانشاه

مدت زمان اجاره‌نامه می بایست در نیمسالی که دانشجو تقاضای وام می‌نماید اعتبار داشته باشد. فقط یکبار در هر مقطع تحصیلی قابل پرداخت می‌باشد. در صورتی که زوجین دانشجو باشند تنها یکی از آنها می‌تواند از وام مسکن بهره‌مند گردد. دانشجوی متأهل زن دارای فرزند که به علت شهادت، فوت، متارکه و یا از کار افتادگی همسر و یا متارکه، سرپرستی فرزند یا فرزندان خود را بر عهده دارد با ارائه مدارک و مستندات قانونی می‌تواند از این وام بهره‌مند گردد.

دانشجوی متأهل ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی دولتی یا غیردولتی، همزمان مجاز به استفاده از وام مسکن نمی‌باشند. وام مسکن به دانشجویی که آخرین نیمسال تحصیلی مجاز (ارشد ترم ۴ و دکتری ترم ۸) خود را می‌گذراند، تعلق نمی‌گیرد.

در صورت ارائه اجاره‌نامه با مبلغ بیش از میزان مقرر در مبالغ هر شهر، میزان وام پرداختی به دانشجویان از سقف مبلغ تعیین شده بیشتر نخواهد بود و در صورت کمتر بودن مبلغ مورد تقاضا در اجاره‌نامه، مطابق مبلغ مقرر در اجاره‌نامه وام پرداخت خواهد شد.

با توجه به پرداخت از منابع صندوق می‌باشد، بازپرداخت آن می‌بایست بعد از فارغ‌التحصیلی دانشجو (حداکثر ترم ۵ برای ارشد و ترم ۹ برای دکتری) به صورت یکجا به صندوق تأدیه گردد. صندوق مجاز است از زمان دریافت وام تا شروع اولین سررسید بازپرداخت، ۴ درصد کارمزد به صورت روزشمار از وام‌های دانشجویی اخذ کند.

بهره‌مندان از وام‌های دانشجویی صندوق در صورتی که یک یا بیش از یک قسط معوق داشته باشند و یا در زمان تعیین شده نسبت به تعیین وضعیت بدهی و اخذ دفترچه اقساط اقدام ننمایند در فهرست بدهکاران بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.

صدور هرگونه تأییدیه و جواب استعلام‌های سازمان‌ها و گواهی فراغت از تحصیل با احراز عدم وجود اقساط معوق و بدهی صادر خواهد شد. تسلیم اصل مدرک تحصیلی (نه گواهی موقت) و ریزنمرات، بعد از پرداخت کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر امکان‌پذیر است.

دانشجویان جهت اطلاع از سایر شرایط خاص و ویژه بازپرداخت وام‌های دانشجویی می‌توانید به صفحات ۱۵ تا ۱۸ آیین‌نامه مراجعه کنند.