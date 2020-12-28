جشنواره ملی «عصر سلیمانی ها» در استان فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر استان یکشنبه شب در مراسم آغازین این جشنواره در جمع خبرنگاران گفت: بیش از ۹۰۰ برنامه بزرگداشت شهید سلیمانی در سطح استان توسط سپاه برگزار خواهد شد و اکثر این برنامه‌ها به دلیل شیوع کرونا به‌صورت مجازی برگزار می‌شوند که از جمله این برنامه‌ها می‌توان به جشنواره عصر سلیمانی‌ها، مسابقه وصیت‌نامه شهید سلیمانی، اجرای نمایش‌های خیابانی و سرودهای مختلف، حرکت کارناوال‌ها و موتورسواران، شب شعر، منبر مجازی و غیره نام برد.

وی در ادامه تاکید کرد: شهادت شهید سلیمانی تنها یک واقعه تاریخی نیست بلکه یک ارزش در نظام مقدس جمهوری اسلامی است که تا ابد در ذهن‌ها ماندگار خواهد بود و شهادت این مجاهد فی سبیل‌الله یک واقعه است این واقعه همچون واقعه عاشورا تا ابد در ذهن تمامی احاد جامعه ماندگار و به عنوان فرهنگ باقی می‌ماند.

سردار بوعلی تاکید کرد: مکتب شهید سلیمانی به گونه‌ای است که همچون خون در رگ انقلاب وجود دارد و این مکتب تربیت کننده انسان‌هایی خواهد بود که از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزش‌های موجود در جامعه پاسداری خواهند کرد.

وی ادامه داد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله فرماندهان دفاع مقدس بود که در شرایط سخت و زمانی به کارها گره می‌خورد بسیار امیدوار و محکم و مصمم تصمیمات خود را اجرایی کرد و توانست موفقیت‌های بسیار زیادی را در جبهه مقاومت کسب کند.

فرمانده سپاه فجر استان عنوان کرد: از جمله ویژگی‌های حاج قاسم سلیمانی پیش بینی درست ایشان از آینده بود زمانی که این شهید راه اسلام پیش‌بینی کرد داعش در کمتر از سه ماه آینده نابود خواهد شد تمامی تلاش‌ها در این سو قرار گرفت و ظرف کمتر از سه ماه داعش در ممالک اسلامی از بین رفت.

محمد صحت، رئیس سازمان فضای مجازی سپاه فجر فارس در این مراسم با بیان اینکه یکی از اقداماتی که باید بعد از شهید سلیمانی انجام دهیم، صدور تفکر آن شهید سعید است، گفت: تفکر شهید سلیمانی تفکری برخاسته از اسلام ناب است؛ تفکری که در دامان پاک حضرت امام راحل تربیت شد و پرورش یافت و بعد از آن در سربازی ولایت در کنار رهبر عزیزمان تجلی پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره در دو بخش رویدادی و مسابقه‌ای برگزار می‌شود، متذکر شد: بخش رویدادی ویژه جوانان متعهد، مستعد و انقلابی در گردان‌های سایبری بسیج در سطح استان اجرا می‌شود و بخش دوم نیز بخش مردمی است که در ۴ قالب نرم‌افزار اندروید، پوستر، فیلم کوتاه و پویانمایی اجرا می‌شود.

او مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را اول بهمن‌ماه عنوان کرد و افزود: داوری اثار از اول تا ۱۲ بهمن‌ماه خواهد بود و این جشنواره نیز در دهه فجر انقلاب اسلامی به پایان می‌رسد این در حالی است که دومین موضوعی که در این جشنواره دنبال می‌شود، اجرای مسابقه وصیت‌نامه شهید سلیمانی است که به‌صورت آنلاین اجرا می‌شود و علاقه‌مندان با مراجعه به سایت www.savadrasane.ir/hajghasem می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند که در پایان این مسابقه به قید قرعه به ۳۵۰ نفر از کسانی که به تمام سوالات پاسخ صحیح دهند، جوایز نقدی اهدا می‌شود.