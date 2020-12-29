آتش سوزی در ساختمان اداری/ نجات ۳۵ نفر از حریق

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۹:۲۸ صبح امروز یک مورد آتش سوزی در یک ساختمان ۵ طبقه واقع در خیابان بخارست- خیابان ششم به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تهران اعلام شد.

وی افزود: آتش نشانان سریعاً از سه ایستگاه به همراه خودروهای پشتیبانی و نردبان‌های هیدرولیکی به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: محل آتش سوزی یک ساختمان ۵ طبقه بود که کاربری دفاتر اداری داشت و آتش سوزی در طبقه منفی ۲ در یک بخش ۴۰ متری که بخش ورزشی آن ساختمان است، رخ داده بود.

ملکی تصریح کرد: آتش به اتاق کناری که محل نگهداری اسناد و کاغذ بود، سرایت کرده و در حال گسترش بود. همچنین تمام طبقات را دود فراگرفته و افراد در ساختمان در وضعیت بدی بودند.

وی بیان کرد: آتش نشانان با نفوذ به طبقه منفی ۲ و طبقات بالاتر برای نجات افراد ساختمان رفتند و در نهایت توانستند ۳۵ نفر که گرفتار شده بودند را خارج کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تأکید کرد: اکنون آتش خاموش شده و آتش نشانان در محل در حال لکه گیری و ایمن سازی هستند.