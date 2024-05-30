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۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۵۳

فرمانده انتظامی املش خبر داد؛

دستگیری ۱۰ نفر از عاملان توهین‌ به «شهدای خدمت» در املش

دستگیری ۱۰ نفر از عاملان توهین‌ به «شهدای خدمت» در املش

املش - فرمانده انتظامی املش از شناسایی و دستگیری ۹ مرد و یک زن که در فضای مجازی محتوای توهین‌آمیز نسبت به «شهدای خدمت» انتشار داده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین امیدخواه اظهار کرد: در پی انتشار محتوا، مطالب و تصاویر توهین‌آمیز نسبت به شهدای خدمت و مسئولان کشور در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی توسط چند نفر، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه مأموران پلیس امنیت عمومی با رصدهای صورت گرفته و انجام اقدامات فنی ۱۰ نفر را در این خصوص شناسایی کردند، افزود: این افراد طی عملیات‌های جداگانه در شهرستان املش شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان املش تصریح کرد: متهمان که ۹ مرد و یک زن هستند پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

این مقام انتظامی در پایان از مردم خواست در استفاده کردن از مطالب و خبرهای ارسال شده توسط کاربران در فضای مجازی نهایت دقت را داشته باشند زیرا ممکن است موجب سوءاستفاده معاندان قرار گرفته و متحمل عواقب آن شوند.

کد مطلب 6123414

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