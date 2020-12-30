به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «رویکرد منجی‌گرایانه در عصر مدرنیته» نوشته راضیه صادق‌پور خامنه به‌تازگی توسط انتشارات موعود منتشر و راهی بازار نشر شده است.

پژوهش حول موضوع رشد منجی‌گرایی در غرب به صورتی نوآورانه، موضوع کتاب حاضر است. هر یک از سرفصل‌های ارائه شده در این کتاب، می‌تواند موضوع و محتوای رساله‌ای مستقل در شناسایی مجموعه بحران‌ها و بن‌بست‌های عارض شده بر مناسبات بشر امروز باشد.

چنان که بررسی و تفحص درباره رویکرد بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان غربی درباره منجی‌گرایی و آخرالزمان می‌تواند مورد توجه مجامع علمی و پژوهشی واقع شود.

این‌کتاب با حجم ۲۳۰ صفحه منتشر شده است.