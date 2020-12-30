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۱۰ دی ۱۳۹۹، ۱۶:۳۸

توسط انتشارات موعود؛

کتاب «رویکرد منجی‌گرایانه در عصر مدرنیته» منتشر شد

کتاب «رویکرد منجی‌گرایانه در عصر مدرنیته» منتشر شد

کتاب «رویکرد منجی‌گرایانه در عصر مدرنیته» نوشته راضیه صادق‌پور خامنه به همت انتشارات موعود عصر به تازگی به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «رویکرد منجی‌گرایانه در عصر مدرنیته» نوشته راضیه صادق‌پور خامنه به‌تازگی توسط انتشارات موعود منتشر و راهی بازار نشر شده است.

پژوهش حول موضوع رشد منجی‌گرایی در غرب به صورتی نوآورانه، موضوع کتاب حاضر است. هر یک از سرفصل‌های ارائه شده در این کتاب، می‌تواند موضوع و محتوای رساله‌ای مستقل در شناسایی مجموعه بحران‌ها و بن‌بست‌های عارض شده بر مناسبات بشر امروز باشد.

چنان که بررسی و تفحص درباره رویکرد بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان غربی درباره منجی‌گرایی و آخرالزمان می‌تواند مورد توجه مجامع علمی و پژوهشی واقع شود.

این‌کتاب با حجم ۲۳۰ صفحه منتشر شده است.

کد مطلب 5108859

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