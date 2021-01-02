جریمه ۲۶۷ میلیارد ریالی قاچاقچیان کالا و ارز در خراسان جنوبی

محمد حسین اشرفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۹ ماهه سال ۹۹ در حوزه کالا و خدمات هزار و ۴۸۹ پرونده وارده به شعب تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی داشته‌ایم که در همین مدت هزار و ۵۰۴ پرونده در این بخش مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه عملکرد ما در حوزه کالا و خدمات ۱۰۱ درصد بوده است، بیان‌کرد: متخلفان در این بخش به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۷۳۹ میلیون و ۵۱۱ هزار ریال جریمه محکوم شده‌اند.

اشرفی ادامه‌داد: در بخش قاچاق کالا و ارز نیز هزار و ۵۹۰ پرونده وارده در ۹ ماهه سال ۹۹ به شعب تعزیرات حکومتی استان داشته‌ایم و در همین مدت در این بخش هزار و ۵۴۲ پرونده مختومه شده است.

وی با اشاره به اینکه درصد عملکرد تعزیرات در بخش قاچاق کالا و ارز ۹۷ درصد بوده است، گفت: متخلفان در این بخش نیز به مبلغ ۲۶۷ میلیارد و ۷۹۸ میلیون و ۱۰۴ هزار ریال محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی با اشاره به اهمیت بخش پرونده‌های بهداشت، دارو و درمان در شرایط شیوع کرونا اظهار کرد: پرونده‌های وارده در این بخش در ۹ ماه سال جاری ۳۳۱ پرونده بوده و در همین مدت نیز ۳۴۰ پرونده مختومه شده است.

اشرفی با اشاره به اینکه عملکرد ما در بخش بهداشت، دارو و درمان ۱۰۲ درصد بوده است، گفت: متخلفان در این بخش به مبلغ ۸۱۱ میلیون و ۱۰ هزار ریال محکوم شدند.

وی اظهار کرد: همچنین از ابتدای سال تاکنون ۶۲۳ پرونده سوخت در خراسان‌جنوبی تشکیل شده و ۶۲۸ پرونده در این زمینه نیز مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: متخلفان پرونده‌های مرتبط با سوخت به ۱۱۳ میلیارد و ۱۰۹ میلیون و ۸۳۵ هزار ریال محکوم شده‌اند.