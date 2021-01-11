سیروس همتی نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر درباره تازه‌ترین فعالیتش به خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که تقریباً یکسال است همه جهان با بحران کرونا درگیر شده‌اند من نیز بیشتر وقتم را در منزل به سر می‌برم و بیشتر مشغول نوشتن داستان، نمایشنامه و فیلمنامه هستم از همین رو مجموعه داستانی به نام «سوپ خفاش» به نگارش درآوردم که شامل داستان‌هایی طنز است که بی‌ارتباط با کرونا نیست. این مجموعه داستان در این وضعیت می‌تواند برای مردم اثری خواندنی و جالب باشد اما متاسفانه به من گفته‌اند که فعلاً شرایط چاپ این کتاب فراهم نیست. نمی‌دانم چرا مسئولان ما نمی‌خواهند در این شرایط نامناسب اقتصادی و بحرانی که گریبان همه ما را گرفته است کمی خنده روی لب‌های مردم بنشیند.

وی درباره ویژگی‌های این مجموعه داستان توضیح داد: «سوپ خفاش» دومین اثر من بعد از «ننه کاراته» در زمینه داستان کوتاه است که شامل ۸ داستان می‌شود. معتقدم در این شرایط سخت آثار طنز می‌توانند در روحیه بخشیدن به مردم راهگشا باشند از این رو امیدوارم با تلاش نشر نیستان موانعی که بر سر انتشار این کتاب وجود دارد برطرف شود.

همتی یادآور شد: همچنین مجموعه داستان «ننه کاراته» نیز در آستانه چاپ سوم قرار دارد و قرار است تا یکی دو هفته دیگر مجدداً منتشر شود. قصد دارم نمایشنامه «تمساح» را که متاسفانه تا امروز شرایط مناسب برای روی صحنه بردنش فراهم نشده است، به بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر فجر ارائه دهم.

کارگردان نمایش «مزا مزا» در پایان درباره دیگر فعالیت‌هایش بیان کرد: به دلیل تعطیلی فعالیت‌های تئاتری در این چند ماه تمرکزم بیشتر بر نوشتن و حضور در آثار تصویری بوده است. این روزها در سریال «میراث مجید» به کارگردانی حسین تبریزی در نقش برادر شهید مجید شهریاری که دانشمندان هسته‌ای کشورمان بوده است به ایفای نقش می‌پردازم. همچنین بازی در فیلم سینمایی «طبقه یک و نیم» به کارگردانی نوید اسماعیلی را به پایان رساندم که یک کمدی اجتماعی است و در آن هنرمندانی چون مهدی هاشمی، شهره سلطانی، صحرا اسداللهی، بهروز پناهنده و… به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم اثر جذابی است و مطمئنم که حرفی برای گفتن خواهد داشت.