گسترش فریبکاری و دروغ در میان سیاستمداران رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، «رونی دانیئیل» تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی بیان کرد: تهدید اصلی و ماهیتی علیه اسرائیل، تهدیدات اجتماعی موجود است. ما شاهد حضور سیاستمدارانی هستیم که دروغ و فریب و نیرنگ را مقدس می دانند.

وی ادامه داد: این افراد در مسیر روند سیاسی، سنگ اندازی می کنند و هر کس که در برابر آنها بایستد به دیده تنفر به او نگاه می کنند. این بزرگترین ضربه ای است که ما می توانیم متحمل شویم.

این تحلیلگر صهیونیست اضافه کرد: به نظر می رسد دوره حضور ژنرال های ارتش در سیاست به پایان رسیده است.

دانیئیل ادامه داد: شکست نظامیان اسرائیلی بیانگر آن است که آنها تا چه حد از الفبای سیاست های حزبی بی خبر هستند چرا که آخرین مأموریت آنها در زندگی، فعالیت های نظامی ارتش بوده است.

وی گفت: ژنرال ها و نظامیان اسرائیلی نباید به محض بازنشستگی به یکباره وارد لیست های حزبی شوند.

پیش از این نیز هاموس هرئیل، یک تحلیلگر صهیونیست اذعان کرده بود که رژیم صهیونیستی به دلیل فساد و شکست نخست وزیر این رژیم، وارد یک گرداب پیچیده شده است.