آماده باش اورژانس فارس درپی آلودگی هوا در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد مرادیان با اشاره به اعلام کارشناسان محیط زیست مبنی بر شدت آلودگی در ساعات اولیه صبح شیراز، گفت: این پدیده به دنبال کاهش دما اتفاق می‌افتاد و برای گروههای پر خطر مانند سالمندان و کودکان بسیار خطرناک است.

او با تاکید بر در خانه ماندن گروههای پر خطر عنوان کرد: این افراد از فعالیت در فضای باز اجتناب و از ورزش در فضای باز به ویژه اگر دارای مشکلات تنفسی و آسم هستند، خودداری کنند.

رئیس اورژانس فارس خاطرنشان کرد، پیاده روی در پارک‌ها برای گروه‌های حساس نیز توصیه نمی‌شود و اگر مبتلا به آسم باشند و یا نشانه‌هایی مانند کوتاهی تنفس، سرفه و خس خس کردن و درد قفسه سینه را مشاهده کردند، برنامه درمانی خود را دنبال کنند و اگر نشانه‌ها برطرف نشد با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.