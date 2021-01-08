آه مظلومان جهان کاخ سفید را به ویرانه‌ تبدیل خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد تقی‌زاده در خطبه‌های این هفته نمازجمعه کامفیروز با اشاره به تحولات اخیر آمریکا اظهار داشت: سال‌هاست که مقام معظم رهبری صحبت از نابودی هیمنه آمریکا در جهان به میان می‌آورند و از آن تعبیر به افول موریانه‌وار می‌کنند.

وی افزود: آنچه که برای بسیاری، خوش خیالی به نظر می‌آمد، اکنون با اتفاقات اخیر و فتح کنگره آمریکا توسط شهروندان این کشور، به خوبی شاهد افول آمریکا هستیم.

تقی‌زاده ادامه داد: این بی‌آبرویی‌ها و هرج و مرج‌هایی که ما از درون آمریکا شاهد آن هستیم، بازتاب و نتیجه رفتار وحشیانه و ظالمانه این قدرت شیطانی با ملت‌ها و مردم مظلوم دنیاست که اکنون دامنگیر خودش شده و بی‌شک شعله آه مظلومان سراسر دنیا، کاخ سفید را به ویرانه‌ای سیاه مبدل خواهد کرد.

امام جامعه کامفیروز در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پر کردن چاه‌های آب در کامفیروز، مردم را دعوت به آرامش و تمکین به قانون کرد.

وی بیان کرد: متأسفانه هرازچند گاهی شاهد آن هستیم که از طرق مختلف، مسئولان سازمان آب باعث نگرانی و اضطراب مردم می‌شوند و اکنون وزارت نیرو و سازمان آب با توجیه کمبود منابع زیر زمینی، کمر همت خود را بر پرکردن برخی از چاه‌های آب در منطقه بسته‌اند و این امر را با شدت و قوت پیگیری می‌کنند.

تقی‌زاده تاکید کرد: مردم باید باحفظ آرامش و خونسردی به قانون تمکین کرده و اگر حقی از کسی ضایع شده، از مجاری قانونی پیگیری نمایند ضمن اینکه دستگاه‌های نظارتی نیز باید نسبت به تظلم خواهی از مظلومان و کسانی که ظلمی در حقشان شده به سرعت رسیدگی کنند.

وی همچنین عنوان کرد: اینکه نفس چنین عملی صحیح است یا خیر، اظهارنظر راجع به آن را به کارشناسان مربوطه واگذار می‌کنم اما نکته مهمی که باید ذکر شود، این است که معیشت قریب به اتفاق مردم شریف کامفیروز به طور مستقیم به همین چاه‌های آب گره خورده و به طور قطع بستن و پر کردن این چاه‌ها بدون تدبیر قبلی و برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب برای جبران خسارات وارده به این مردم، تبعاتی به مراتب اسفناک‌تر از بحران آب برجای خواهد گذاشت.

تقی زاده تصریح کرد: از مسئولان امر می‌خواهیم که این مسئله را برای سالیان آینده با تدقیق و تحقیق کافی پیش ببرند و با دعوت از زارعان، یک فکر اساسی و همیشگی برای این مشکل بکنند زیرا در برخی موارد خاص و حاد اگر اجرای قانون با برنامه دقیق و تدبیر نباشد، به مراتب می‌تواند اثرات مخرب‌تر از عدم اجرای آن به دنبال داشته باشد.